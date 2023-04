– Mindjárt húsvét hétfőn különleges tojáskereséssel indítjuk az infópont működését 9 és 16 óra között kincskereső játék formájában. A kerten belül kincses térképpel közlekedhetnek a kicsik és kereshetnek tojásokat. A kert melletti kültéri részen, a Natúrparki Infó-pontnál bárányt, nárciszt készíthetnek a gyermekek a kézműves foglalkozáson – Árult el részleteket a húsvét hétfői kínálatról Debreczeniné Késmárky Flóra, a működtetésért felelő Vidéki Értékturizmus Kft. ügyvezetője.



Hozzátette: a kora tavaszi időszak is különleges élményeket kínál már a kert látogatói számára. A magnóliás, a nárciszos területek gyönyörű pompájukban tündökölnek. Aztán időben a rhododendronok következnek májusban, majd a hortenziáké lesz nyár végén a virágstaféta. A kertet így a főszezon mellett az elő-, és utószezonban is érdemes felkeresni.

Az arborétum mellett működő új infó-pont pedig nem csak a Vasi-Hegyhát Natúrpark értékeit, a natúrparkkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat mutatja be, hanem emellett a hagyományok őrzését, kézműves foglalkozások tartását, kulturális programok szervezését is célul tűzte ki. Tervezik például már a Madarak és Fák Napja kapcsán a programjaikat. Május végén, pünkösdkor, a gyermeknap apropóján énekelt-verses koncertet is szerveznek. Az ígéret szerint sok érdekességgel és újdonsággal készülnek a látogatóknak az őszi szezonzárásig.

A Jeli Arborétum értékei impozánsak. Ehhez hozzáadott értékként kínálja rendezvényeit, a kézműveskedést az új szolgáltatás. A natúrpark részéről azért is volt fontos az infó-pont létrehozása, mert ezzel a Jelit évente felkereső csaknem ötvenezer látogatót érik el a Vasi-Hegyhát értékeinek kínálatával. Ajánlanak számukra egész napos vagy egész hétvégés vezetett túrákat, kerékpáros kirándulásokat a többi közt az oszkói szőlőhegy, az alsóújlaki őshonos állatpark és a csehimindszenti Mindszenty-emlékház érintésével egészen szeptember végéig.

– A cél a turisták itt tartózkodásának meghosszabbítása illetve a natúrpark egészének megismertetése – hangsúlyozta a turisztikai szakember.

Az infó-ponton van lehetőség megismerkedni a natúrpark ízeivel, szolgáltatóival. Szuvenírként helyi termékek vásárolhatóak, köztük lekvárok, szörpök, mézek, de a büfében például a térségben készült cukrászsüteményt is kínálnak.

– Az a tapasztalat, hogy a vendégek értékelik, hogy a helyi ízeket is meg tudják kóstolni nálunk, sőt ezekből haza is vihetnek – jegyezte meg Debreczeniné Késmárky Flóra.

Azt is elmondta: az infó-pont létrehozását egy éves előkészítő folyamat előzte meg, innen sok tapasztalatot szereztek. Már a múlt évet is kinn töltötték a kert külterületén, marketing célból, akkor már próbálták az info-pont kereteit kialakítani. A Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel, a Jeli Arborétum működtetőivel nagyon jó a kapcsolat, bérlés útján biztosítják számukra a helyet a működéshez. Az együttműködés mindenkinek jó. A Jeli Arborétum kínálata az info-pont programjaival bővül, az infó-pont pedig a natúrparki értékeket, kínálatot az országszerte népszerű Varázskert távolabbról érkező látogatóval is meg tudja ismertetni.