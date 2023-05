Vármegyénk élen jár 38 perce

A gyermeksebészeti műszerpark fejlődött – Országos Jótékonysági Vadászat: közel 7 millió forint adományból fejlesztettek a Markusovszky-kórházban

Az Országos Jótékonysági Vadászat 2022-es programja Vas vármegyében is sikeresen zárult. Minden korábbinál nagyobb adomány gyűlt össze, melynek címzettje most is a Markusovszky-kórház gyermekosztálya volt.

Fotó: © Cseh Gábor

A szülészeti tömbben rendezett átadón a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Osztálya nevében dr. Csákváry Violetta osztályvezető főorvos köszönte meg az adományt. Mint mondta, 2022. december 22. szép nap volt osztályuk életében: akkor rendezték a jótékonysági vadászatot, és derült ki, hogy Vasban több mint 6,6 millió forint gyűlt össze támogatásukra. Céljuk az volt, hogy a gyermeksebészeti laparoszkópos gépparkot továbbfejlesszék – az adományból ez hatalmas lendületet vett: a vásárolt 14 eszközzel műszerparkjuk csaknem teljes lett. Beszélt arról is, hogy a dr. Lazáry György vezette gyermeksebészeti munkacsoport az utóbbi időben bővült. A kórházvezetés részéről Csuka Lajosné gazdasági igazgató mondott köszönetet 74 ágyas, kiemelt szakmai teljesítményt nyújtó gyermekosztály támogatásáért. Az egy évtizedes múltra visszatekintő akció célja az volt, hogy a vadászatokon befolyt összegekkel megyei kórházak gyermekosztályát támogassák. Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója adatokkal szolgált: az eltelt idő alatt 170 millió forintot juttattak a magyar egészségügybe, 23 intézmény gyermekosztályát támogatták. Gyermekek gyógyítására és a hiánypótló eszközök beszerzésére fordították a pénzt – 286 új, innovatív eszközt vásároltak, amelyek több mint 113 ezer gyermek gyógyulásához járultak hozzá. A társadalmi felelősségvállalás tekintetében nagy volumenű karitatív programot országosan egyedülállónak mondta. Kiemelte még, hogy Vasban Ferenczy Balázzsal, a Répce-Fa Kft. ügyvezetőjével kötöttek stratégiai partnerséget – együttműködésük gyümölcsöző volt. Külön megköszönte dr. Kondora Bálint, az Országos Jótékonysági Vadászat program Vas vármegyei nagykövete közreműködését. – Gyerekek gyógyítására pénzt áldozni a jövőbe való befektetés, ami közös felelősségünk – hangsúlyozta. Majd megköszönte az Országos Magyar Vadászkamara Vas Vármegyei Területi Szervezetének partnerségét is. A jelen lévő Gagyi István kamarai elnök arra hívta fel a figyelmet: országosan a második legnagyobb adomány gyűlt össze Vasban, miközben a vármegye az országban a harmadik legkisebb a vadászok létszámát tekintve. A jótékonysági akcióban részt vevőket a három legnagyobb felajánlást tevő – gyémánt fokozatú – adományozó képviselte az eseményen, amelyen Kondora Bálint felhívta a figyelmet arra, hogy a vadászokon kívül a jótékony embereket is várják a programba.





