Woki Zoltán elöljáróban kiemelte: a könyv az 1000 éves Őrvidék történelmével, értékeivel és turisztikai látványosságaival foglalkozik, emellett ismerteti azt is, hogy Ausztria hogyan emlékezett meg Burgenland megalakulásának százéves évfordulójáról.

-Harminckét éve élek az osztrák-magyar határ mellett Szentgotthárdon, sokszor voltam Burgenlandban, így a közismert emlékek mellett számos nem is annyira ismert magyar vonatkozású, de érdekes, a magyar szíveket megdobogtató emléket is megismertem, felfedeztem, mint „hobbi történész” – mondta a könyv szerkesztője, majd arra is kitért: Burgenland egy három és fél éves folyamat eredményeként jött létre. A főbb események 1921-ben történtek ugyan, de véglegesen a tíz Vas Vármegyei, Pinka-völgyi falu népszavazás utáni visszacsatolásával fejeződött be, legutolsóként Szentpéterfa visszatérésével 1923. március 9-én. Ezzel alakult ki Burgenland és Nyugat-Magyarország végleges határa.

A kötet bemutatóján arról is szó esett, hogy az I. világháború befejezése és az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnése után a terület Ausztriához csatolásáról már az 1919-ben aláírt saint-germaini békeszerződés rendelkezett. Ebben szerepelt először a Burgenland elnevezés is. Fő indoka az volt, hogy az 1910. évi népszámláláskor a később Burgenlandnak nevezett területsávban élők döntő többsége vallotta magát német anyanyelvűnek.