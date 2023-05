A legmagasabb, 14 méteres fát szokásos szerint a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület állította, a legdíszesebb címet talán a Pedagógus Női Kar májusfája érdemelte ki, akik a papírból kivágott cseresznyefa virágokra írt Petőfi-idézetekkel, valamint a világ különböző nyelvein, fehér galambokra írták fel a "béke" szót. A hétfő délelőtti programon Sárvár testvérvárosai, az erdélyi Szinérváralja, az ausztriai Sonntagberg és a csehországi Uherske Hradiste képviselői is állítottak májusfát, sőt, a szervezők egy meglepetést is tartogattak a sárváriaknak, ugyanis meghívtak egy 23. csapatot is, a városban vendégmunkásként dolgozó filippínókat, akik nagy örömmel tettek eleget a felkérésnek és állították fel színes szalagokkal díszített fájukat.