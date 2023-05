A nagy szél miatt szerdán zárva marad a Kámoni Arborétum - közölte közösségi oldalán az intézmény.

Kidőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat

A többnapos esőzés és a viharos erejű szél miatt hét helyszínen kérték tegnap a Vas vármegyei tűzoltók segítségét. Volt, ahol a felgyülemlett esővíz okozott gondot, míg máshol fák dőltek útra, villanyvezetékre. A csepregi Téglagyári úton, a Vasút és a Kőszegi utcában, valamint a szombathelyi Aranypatak utcában is az átereszekben felgyülemlett csapadékvíz veszélyeztetett lakóingatlanokat. Csepregen a helyi önkormányzati, míg Szombathelyen a város hivatásos tűzoltói szivattyúzták ki a nagy mennyiségű esővizet az árkokból. Szentpéterfán, Kisrákoson és a 87-es főúton Szombathely közelében is kidőlt fa akadályozta a forgalmat. A körmendi, a szombathelyi hivatásos és az őriszentpéteri önkéntes tűzoltók motoros láncfűrészek segítségével darabolták fel a növényeket, majd eltávolították azokat az úttestről. Kőszeg és Horvátzsidány között villanyvezetékre borult egy öles fa. A kőszegi önkormányzati és a horvátzsidányi önkéntes tűzoltók a helyszínre kérték az áramszolgáltató szakembereit, az áramtalanítást követően motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Egy szombathelyi, Wesselényi utcai ingatlan kéményéből téglák estek ki, amik beszakították a ház tetőszerkezetét. A szombathelyi hivatásos tűzoltók a tetőt lefóliázták.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, ma is több balesetet is okozott már a viharos erejű légmozgás. Szombathelyen egy házra dőlt fa.

Gyöngyösfalunál az útra dőlt fa nehezíti a közlekedést.

72 kilométer per órával fújt a szél

Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelőjétől megtudtuk: 72 kilométer per órás szelet regisztrált reggel 8 óra tájékán a vármegyeszékhelyen - eddig ez volt a legmagasabb érték ma, de óránként több viharos erejű lökésre kell számítanunk. Csütörtökön kicsit, pénteken jelentősen csillapodik a szél. Pétervári Tibor ma megerősítette, a hétvége időjárása egészen más képet mutat majd.