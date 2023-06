– I. Ferdinánd bolgár fejedelem ifjúkorában pár esztendeig az ezrednél szolgált, később „tulajdonosa” lett. Kinevezése után 1908 szeptemberében meg is látogatta ezredét, és két napot Szombathelyen töltött. A huszárok bátorságára, tartására, hősiességére a bolgárok is büszkék – mondta a nagykövet, egyúttal II. Simeon bolgár cár üdvözletét is tolmácsolta. Drenovácz István, a hagyományőrző egyesület elnöke megemlékezett az első világháború idején, 1915 júniusában zajló balamutowkai csatáról, majd szavalat következett Gellérfi Zsuzsanna előadásában. A huszáremlékmű megkoszorúzása után Sasvári Sándor színművész és lánya, Sasvári Léna énekesnő adott közös műsort, a volt laktanya épületében pedig kiállítást lehetett megtekinteni.