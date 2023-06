Az egykori iskolatársak beszélgetéssel, múltidézéssel indították a találkozót. – Az osztályunkban 3 szakma képviseltette magát, női szabónak, autószerelőnek és asztalosnak is tanultak közülünk. Az elmélet közös volt, csak a gyakorlatokon voltunk külön. Huszonkilencen jártunk az osztályba, most tizenhatan vagyunk itt a találkozón. Nyolcan meghaltak, öten nem tudtak eljönni – tudtuk meg Hudopné Andorka Zsuzsannától, aki egykori osztálytársával, Gerencsér Győzővel közösen vállalta a szervezői feladatokat.

– Van olyan, akiről az elmúlt félszáz évben nem tudtam semmit, sőt ennyi év után meg sem ismertem. Nem ma volt, hogy az iskolapadot koptattuk, de vannak olyan emlékek, amelyek most is elevenen élnek bennem – tette hozzá Zsuzsanna, aki örömmel mondta: hajdani osztályfőnökük Mogyorósi Gézáné és magyartanáruk, Galamb Lászlóné is eljött a találkozóra, amely közös ebéddel zárult.