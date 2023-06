Október 2-án írják ki a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2024. évre szóló pályázati felhívásait. A jövő évi keretösszeg az idei 11,2 milliárd forint helyett eléri a 14 milliárd forintot - ezt is megtudhatták a civil szervezetek képviselői a Vasi TIT-ben tartott kerekasztalbeszélgetésen. A megjelentek tulajdonképpen bármit kérdezhettek a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárától és munkatársaitól. A beszélgetést Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Szövetségének elnöke moderálta, az asztalnál helyet foglalt dr. Orbán István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal igazgatója és dr. Balázsy Péter, a Vas Megyéért Egyesület elnöke is.

Vas a legeredményesebb a pályázatok sikerességét tekintve

A benyújtott pályázatok és a lakosságszám arányát tekintve Vas vármegye 22 százalékos pályázati aktivitással bír - tájékoztatott a helyettes államtitkár, aki szerint ezzel vármegyénk a felső középkategóriába tartozik. Fejér, Pest, Komárom-Esztergom vármegyét és Budapestet is megelőzik a vasiak. A benyújtott pályázatok sikerességét tekintve ugyanakkor országosan első helyezett vármegyénk: 60,1 százalékkal a legeredményesebbek a vasi civil szervezetek, ezzel maguk mögé utasítva a Somogy, a Bács-Kiskun, a Heves és a Nógrád vármegyében lévőket is.

Újabb három évre szóló bizalom a Hegypásztor Körnek

Szalay-Bobrovniczky Vince szerint ebben fontos szerep juthatott a Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központot működtető, Kovács István által vezetett Hegypásztor Körnek. Az elmúlt években elért sikerek után a szervezet újabb három évre kapott bizalmat és irányíthatja a központot. A vármegyei irodák fenntartására várhatóan több forrás jut 2024-ben: országosan 600 millió forinttal kalkulálnak.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely város önkormányzati képviselője, korábban civil ügyekért felelős tanácsnok is gratulált a Hegypásztor Kör sikeres munkájához. Szó esett a civil jelöltállítási rendszerről, a kollégiumokba delegálható elektorokról és arról is: a Covid-járvány után talán még nagyobb kihívást jelent a civil közösségeknek az energiaválság, hiszen sok csoport maradt ideiglenesen "otthon" nélkül. A beszélgetés során kitértek a forprofit és nonpofit szervezetek együttműködési, támogatási lehetőségeire is az érintettek.

Szombathely után kedden még Kőszegen tartottak fórumot, szerdán Vasvárra és Szentgotthárdra érkeznek a Miniszterelnökség munkatársai.