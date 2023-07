A túlzott sterilitás se jó

Kora tavasztól egészen késő őszig tart a pollenszezon, bár az allergiások egy része egész évben szenved a poratkától, vagy a kutya- és macskaszőrtől. Nyáron azonban a polleneké a főszerep, a szénanátha tünetei szinte minden családban jól ismertek. A rovarcsípések által kiváltott allergiás reakciók már veszélyesebbek, hiszen egy anafilaxiás sokk akár halált is okozhat. Dr. Hajdú Krisztina allergológus, immunológus és tüdőgyógyász szerint a szénanátha tüneti kezelése mellett az ételallergia és az úgynevezett kontaktallergia is egyre több gondot okoz. Az utóbbi években egyre több az allergiás, amire számos magyarázat létezik, de szinte biztos, hogy az immunrendszerünk nem megfelelő érése állhat a háttérben. Oka lehet az antibiotikumok túl korai használata, a túlzott fertőtlenítés és a vegyszerek.

A szakember szerint az emberek minden veszélyesnek tartott anyagot ki akarnak irtani a környezetükből, ennek pedig egyenes következménye az lesz, hogy az alapjában véve ártalmatlan anyagokra is allergiás reakciók jelennek meg. Az allergiát legtöbbször tünetileg kezelik, hiszen a szénanáthával nehéz együtt élni, ugyanakkor a baj már a gyökereknél is orvosolható. Az allergológus elmondta, hogy a régi népi hagyományoknak és anekdotáknak is van néha orvosi alapjuk. A parlagfű okozta allergia kezelésére ugyanis már a régi korokban is parlagfűfőzetet itattak a beteggel, természetesen nagy hígításban. Ez a kezelés hatékony, az allergia kezelésére – főleg a rovarcsípések okozta reakciók enyhítésére – kiválóan alkalmas.

Veszélyes ételallergiák

Az ételallergia ugyan nem szezonális jellegű, de szintén rengeteg embert érint. Dr. Hajdú Krisztina ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy nem lett több a beteg, csak többen ismerik fel a problémát. Volt olyan, aki több mint egy évtized után egy szűrővizsgálaton tudta meg, hogy ételallergiától szenved. A gluténérzékenység kifejezetten veszélyes autoimmun reakció, amely során a termelődő ellenanyag bélgyulladást vált ki és maradandó károsodást okoz. A másik gyakori allergiatípus a laktózra alakul ki, amely tulajdonképpen egy emésztési zavar. Az életkorral csökken a szervezetben a laktázenzim termelése, amely lebontja a laktózt, így kellemetlen tüneteket okoz, többnyire puffadást és szelesedést. Az allergológus szerint emésztési zavar miatt is sokan keresik fel a rendelőket, ami nem csoda, hiszen az élelmiszerek minősége sokat romlott az utóbb évtizedekben. Az élelmiszergyártásban használt adalékanyagok túlzott mennyisége növeli az allergiás reakciók esélyét is. A szakember hozzátette: különböző életszakaszokban mindig más válthat ki allergiás reakciót. Míg életünk első három évében az ételekre alakulhat ki allergia, így például a tojásra, tejre, mogyoróra, addig négyéves kortól már a légúti megbetegedések lesznek jellemzőek. Felnőttkorban ételallergia ritkán jelentkezik.

Műköröm és a reakciók

A modern kor ártalma a kontaktallergia, ami a bőrön alakul ki akkor, ha valamilyen anyaggal érintkezünk. Ekcémaszerű gyulladást válthatnak ki a tusfürdők, fémek, de még az illatosított vécépapír is. A hajfesték mellett sokan fordulnak orvoshoz géllakkok és a műkörmök miatt kialakult allergiás reakciókkal, amiket szintén a szervezet számára idegen, vegyi anyagokkal való érintkezés idéz elő.