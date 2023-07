2010-ben épült a hegyen a 12 méter magas, vörösfenyőből készült kilátó. Tizenhárom év alatt a tetőszerkezete – a tartóívek közül több – annyira korrodálódott, hogy veszélyessé vált. A deszkázat bádogburkolást kapott, hogy stabilabb legyen. Miután befejezte a munkákat a kivitelező – még a július 8-i falunap előtt –, daru emelte vissza a helyére a tetőt – a ráncfelvarrás után újra teljes pompájában áll a Csömötei-szőlőhegy ékköve, a kilátó. – A munkák 3,3 millió forintba kerültek – mondja a település vezetője. Folyamatosan költenek a temetőre is. A polgármester a helyszínen mutatja: fásították a területet, tájkertész útmutatása alapján ültettek fákat, bokrokat, cserjéket, és urnafal építéséről döntöttek. Korábban csak a hagyományos koporsós és hamvasztásos temetkezésre volt lehetőség, most nemsokára urnás temetésre is. Az alapzatot maguk építették, egy tatabányai cég hozza rá a felépítményt – összesen 5,3 milliós beruházás lesz a 24 ablakos urnafal, amelyben dupla urna fér egy-egy ablakba.

A 2013-ban felújított ravatalozóra is ráfér a renoválás: külsőhomlokzat-festést, lábazatjavítást, illetve körben járdafelújítást is végeznek rajta augusztusban – az 2,3 milliós, ugyancsak önerős projekt lesz. A sírkertet három éve bővítették. A falu Kossuth utcai „felhagyott” temetőjében 1960 óta nem történt temetkezés. Azt tájépítész-tervező segítségével kegyeleti emlékparkká akarják átalakítani. A Horváth József utcai oldalra pedig játszóteret terveznek, hogy annak a településrésznek is legyen játszótere. Pillanatnyilag négy játszótere van a falunak: egy a szőlőhegyen, egy a kultúrháznál, egy a Nagycsömötei utcában, egy kisebb a Kossuthban – az utóbbit akarják leváltani az említett nagyobbra. Ugyancsak önerőből: csapadékvíz-, járdaés útfelújítást végzett az önkormányzat az óvodai, bölcsődei útszakaszon mintegy 300 méteren, 60 millió forintból. 2012- ben zárt csapadékrendszert kezdtek építeni. A csőhálózatot átmosatják, és az út mellett megsüllyedt padkákat feltöltötték: 8,6 millió forintból a település összes utcájában.