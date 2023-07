"Újra üzemel a kórházi kacsaúsztató, a betegek végre gumicsónakkal is tudnak parkolni, a városvezetés pedig itt is tud SUP versenyt rendezni!" - írta vasárnapi posztjához dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger.

Szerkesztőségünkhöz is eljutott a híre: magasan áll a víz a parkolókban a Markusovszky-kórháznál, ráadásul azon a területen, ahol jelenleg is zajlik egy beruházás. Ismert: a Markusovszky utca - Sugár út - Horváth Boldizsár körút és Dr. István Lajos körút kereszteződésében 108 millió forintból épít új körforgalmat az önkormányzat, miután civil tiltakozás hívta fel a figyelmet az ottani rendszeres forgalmi torlódásokra (is).