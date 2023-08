Húsz utca szeli át az oladi platót, ez mintegy 12 kilométeres úthálózatot jelent. A beruházások még jó ideig eltarthatnak a lakóparkban: 2000 óta a terület 15-20 százaléka épült be. Síp, Torma, Zsálya, Tárkony, Kömény, Citrom, Babér, Retek, Izsóp, Bors, Kapor, Szamóca, Sáfrány, Málna, Menta, Dr. Frank Kálmán, Lendvai Ernő, Márton Áron, Wimmer Ágoston, Csombor – ezek az oladi plató utcái.

A Szombathely– Olad Plató Víziközmű Társulat Géfin Gyula utcai irodájában Jellinek Endre mutatja a 2017- ben készült út-, parkoló- és járdaépítési tervet. Mint arról korábban írtunk: a Márton Áron utca poros szakaszának lakói és a Síp utcában élők keresték meg lapunkat: a gödrös, kátyús útszakaszokon nehezen közlekednek, esőben a sár, szárazságban a por keseríti meg mindennapjaikat.

Jellinek Endre 2006 óta intézi a Szombathely–Olad Plató Víziközmű Társulat ügyeit elnökként, 2008-ban ő írta alá a szombathelyi önkormányzattal kötött megállapodást, amiben vállalták a területen a közműhálózat kiépítését is.

Az ivóvíz- és szennyvízhálózat után a közvilágítás kialakítása, az út- és járdaépítések, valamint a csapadékvíz-elvezetés megoldása is feladatuk. Rendszeresen – évente három-négy alkalommal – végzik a területen a fűnyírást, a kavicsos utat pedig egy évben két-háromszor permetezik. A költségeket az oladi plató ingatlantulajdonosai finanszírozzák.

Az elnök kitér arra is, a környékbeli területeken élők részéről sajnos az elmúlt években nem volt meg a szándék, hogy csatlakozzanak a Szombathelyi Olad-Plató Víziközmű Társulathoz. Jellinek Endre csak finoman utal rá: több esetben úgy készültek el ingatlanok, hogy a közműcsatlakozással járó díjakat nem fizették be a tulajdonosok. Több esetben nekik kell megkeresniük az új lakókat, hogy tudassák: házuk a társulat kezelésében álló területen fekszik, ezért az üzemeltetési költségekhez hozzá kell járulniuk. Szavaiból úgy vesszük ki: idő kell, amíg a helyzetet mindenki elfogadja.

A víziközmű-társulathoz jelenleg mintegy 440 ingatlan tartozik, és már több mint 500 taggal bír. Azok, akik ott élnek – attól függően, hogy részletfizetést kérnek vagy egyben rendezik –, évente 100-120 ezer forintot, a telektulajdonosok pedig 30, illetve 36 ezer forintot fizetnek az üzemeltetési költségekre – tájékoztat Jellinek Endre. Költségek pedig jócskán akadnak: a szennyvízátemelőnél most rendezett egy 140 ezer forintos számlát, de megannyi káruk is keletkezik.

Fejlődik a lakópark, ez pedig állandó építkezésekkel jár, több száz teherautó fordul meg egyegy héten: a Síp utca elején ott a 3,5 tonnát jelző súlykorlátozó tábla, mégis áthaladnak a nehézgépkocsik.

– Tavaly a rongálások miatt mintegy 50 millió forintot fizettünk ki – tudjuk meg a víziközmű-társulat elnökétől, aki nem győzi hangsúlyozni: a területen élők érdeke is az lenne, hogy vigyázzanak a környezetükre. Rendszeresen eltűnnek a táblák – a súlykorlátozó mellett a sebességkorlátozást jelző is –, ezek állandó pótlására már ugyancsak több százezer forintot költöttek. Az elnök azt is leszögezi: a rongálók ellen minden esetben rendőrségi feljelentést tesznek. A Géfin utcai irodából a Síp utcába megyünk. Az élet rendezte úgy, hogy a lapunknak korábban nyilatkozó Ökrös Attilával találkozunk.

Jellinek Endre elmondja neki is: ütemterv szerint zajlanak az útépítések és a közvilágítás kiépítése. Májusban a lakóközösség közgyűlése arról döntött, a pénzügyi feltételek megléte esetén a Síp utcát az aszfaltos útig, a Márton Áron utcát és a Wimmer Ágoston utcát a Sáfrány utcai kereszteződésig, továbbá a Sáfrány utcát a Síp utcától a Márton Áron utcai elágazóig újrakavicsolják.

Nagyságrendileg ez 50-60 millió forintot követel, amit az ott élőknek kell kifizetniük. Arról is határoztak: csak akkor adnak hozzájárulást egy-egy házépítéshez, ha az ingatlantól kavicsolt bekötőúton járnak ki a teherautók. Az állandó sárfelhordás ugyanis szintén komoly károkat okozott. Képeket is mutat Jellinek Endre: az egyik kaviccsal felszórt utcából pár hónap alatt szinte „eltűnt” a zúzalékanyag. Döntöttek arról is: a postaköltségek jelentős megnövekedése miatt a tagokkal ezután e-mailben kommunikálnak.

Az önkormányzat részéről egyelőre nem keresték meg a víziközmű-társulatot – kérdésünkre erről is beszél az elnök, aki kitér arra is: a Kúria több ítéletet hozott, miszerint víziközmű-társulat saját területén kívüli beruházást nem finanszírozhat. Örömteli, hogy az önkormányzat a Jégpince út–Gagarin utca kereszteződésében a körforgalmat megvalósította, és a beruházásnál a városérdeket tartották szem előtt.

