- Azt szeretnénk, ha nem csak séi gyerkőcfesztivál lenne, emiatt minden évben többet teszünk hozzá: még több fellépőt hívunk és még több játékkal készülünk - emelte ki Nagy Róbert, Sé polgármestere.

Úgy tűnik, a recept beválik, hiszen a megyéből egyre több településről érkeznek a kétnapos rendezvényre: a környező falvakból és Szombathelyről is fogadták a családokat a séi gyerekparadicsomban. Szombat délelőtt habparty-t is tartottak: ami otthon a fürdőszobában tilos, azt most bátran kipróbálhatták a legkisebbek. Nem csoda, ha fülig ért mindenki szája.