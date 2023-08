Éppen a kemencéből veszik ki a szalonnával, lilahagymával, szalámival szórt langallókat az egyik Fő téri árusnál ottjártunkkor. Inzsel Rita visszatérő vendéglátósa a karneválnak. - Évek óta itt a helyünk, az emberek pedig szeretnek hozzánk járni, szeretik a langallónk ízét – mondja el érdeklődésünkre az árus, hozzátéve: így volt ez a karnevál nyitónapján is, rengeteg fogyott kenyérlángosukból. – Este hat-hét óra felé szokott a forgalom igazán beindulni, és aztán akár éjfélig is sütjük az ételt.

Egy langalló 2500 forint ezen a standon is, megkérdezzük: mit szólnak a vevők az árhoz? - Többnyire csak kérik és kifizetik, egy-két megjegyzést kaptunk, hogy drága – mondja el Inzsel Rita, de máris hozzáteszi: - Nekünk is sok a kiadásunk: a helypénz, az üzemanyag, a tűzifa, a szállásköltség – ezek díja szintén növekedett, így kénytelenek vagyunk mi is emelni.