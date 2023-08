Nacsa Zoltán mentőtechnikus, az Országos Mentőszolgálat munkatársa – maga is nagycsaládos –kezdésként elsősegély-kvízkérdésekkel készült. Majd beszélt az elsősegélynyújtás céljáról, feladatáról. Témát adott az alapszintű felnőtt és gyermek újraélesztés. Az előadó érintette a légúti idegentest eltávolításának módját. Szóba került az is, hogy mit tehetünk laikusként az eszméletlen beteg ellátásáért. Beszélt a vérzések fajtáiról és ellátásukról, a sérültek, betegek fektetési módjáról, valamint arról is, hogy mitévők legyünk, ha háztartási balesetet szenvedünk. Hogyan ismerhetjük fel a gyakori és életveszélyes kórképeket? Mikor hívjunk mentőt? Melyek a közlekedésben alkalmazható védőfelszerelések? Miért életbe vágóan fontos a használatuk? – ezekről is hasznos információval szolgált. Mindezt úgy, hogy végig fenntartotta a gyermekek figyelmét, bevonta őket a beszélgetésbe.