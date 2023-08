Július végén öten sérültek meg Szombathelyen, amikor egy kerítés takarásában a járdáról a gyalogátkelőhelyre és az úttestre hajtott egy rolleres éppen egy érkező helyi járatos busz elé. Ott a busz vezetőjének lélekjelenlétén múlt, hogy nem történt tragédia: vészfékezéssel állt meg a szabálytalan rolleres előtt, miközben a hirtelen fékező járművön többen elestek. Nyár elején ugyancsak Szombathelyen egy e-rollerrel közlekedő nő járt pórul: nem adott neki elsőbbséget egy autós, ő pedig, hogy az ütközést elkerülje, fékezett, és az úttestre esett.

Út szélén heverő bérelhető rollerekről, szabálytalanul és bukósisak nélkül közlekedő – adott esetben nagy sebességgel, védtelenül az aszfaltra zuhanó – rolleresekről, a csónakázótóból és a Perintből kihalászott elektromos járművekről is beszámoltunk az elmúlt hónapokban. Közvetve halált is okozott már az e-roller használata: Németországban egy biciklis vesztette életét, amikor áthajtott egy földön heverő e-rolleren. Győr-Moson-Sopron vármegyében, Nyúl településen márciusban egy férfi halt meg, amikor elesett a rollerrel.

– A legtöbb rollerbaleset a hőségben figyelmetlenségből fakad, emellett a megszokásból való vezetés is sokszor okoz felborulást, koccanást – osztotta meg tapasztalatait Horváth Dávid ügyvezető igazgató. Cégük Szombathelyen, Sopronban és Zalaegerszegen rollerbérléssel, -kereskedelemmel és -szervizeléssel is foglalkozik. Hozzátette: veszélyforrást jelent az is, hogy az elektromos jármű hangtalan, és jóval gyorsabban halad a járdán, mint egy gyalogos.

– Vannak, akik már felkészültebben szállnak rollerre: sisakkal, könyök- és térdvédővel, sőt, akadt, aki a jármű mellé vásárolt protektoringet nálunk: az gerinc-, vese-, váll-, mellkas-, felkar-, alkar- és könyökvédőt tartalmaz – mondta el kérdésünkre a cégvezető, hozzáfűzve: ez a ritkább, hiszen erre vonatkozóan nincsen semmilyen előírás. Kitért arra is: a roller városi alapkategóriája 25 kilométer per órás maximális sebességre képes, de 200-300 ezer forintért már hozzájuthatunk 40-50 kilométer per órás sebességet elérő kétkerekűhöz is. E téren a csúcskategóriát a 1,5-2 millió forintért kapható eszközök jelentik: azokkal akár 100-120 kilométer per órás sebességgel száguldhatnak használóik, mindenféle kötöttség, előírás nélkül. A rollerhasználat egy-két éve robbant be a városokba, s egyre többen várják, hogy ezt a jogszabályi előírások is kövessék. Horváth Dávid is látott már olyan 12-13 év körüli gyermeket, aki védőfelszerelés és felnőtt felügyelete nélkül egy 60 kilométer per órás sebességre képes rollerrel járta a várost Zala vármegyében. Ez esetben pedig nem csak a KRESZ-ismeret hiánya vet fel kérdéseket.

A témával kapcsolatban a Markusovszky-kórházhoz fordultunk: kíváncsiak voltunk, hogy nőtt-e az incidensek száma az e-rollerek vonatkozásában. Válaszában dr. Káldy Zoltán orvosigazgató-helyettes azt írta: pontos számadataik nincsenek, de előfordulnak balesetek, melyek akár műtéti ellátást is igényelnek. Jellemzően a 15–45 év közötti férfiak az érintettek, és főként csukló-, alkar- és lábszártöréssel találkoznak kórházukban.

A szombathelyi közgyűlés egy évvel meghosszabbította a zöld színű elektromos rollerek üzemeltetőjével a szerződést: 2024. június 30-ig maradnak a járművek. A szolgáltató Lime Kft. pedig augusztus végéig kapott haladékot a hotspotok kialakítására, ahol a használóknak kötelező leparkolni a járművel. A cég már korábban 72 hotspot kialakítására tett ígéretet, és kötelezettséget vállalt arra is, hogy a kijelölt területen kívül hagyott rollereket 24 órán belül visszaszállítja. Azóta augusztus elején zöld rollerrel jelölt parkolóhelyek jelentek meg.