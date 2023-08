A kiállítás zárása előtt Meszelics Júlia, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem designelmélet mesterszakos hallgatója tartott tárlatvezetést szlovén és magyar nyelven. Kiderült: Andy Warhol kiállítására nagy volt az érdeklődés, a tárlatot valamivel több mint három hónapig lehetett látogatni, ezalatt közel 15 ezer vendéget regisztráltak.

A tárlat ezért is különleges volt, mert nemcsak Andy Warhol munkáit mutatták be, hanem az édesanyja, Julija Warholova alkotásait is. Warhol személyes tárgyait is a nagyközönség elé tárták, ezek közül a legérdekesebb a művész keresztelőruhája volt, de anyjának írt képeslapjait is meg lehetett tekinteni. A gyűjteményben ott volt az az 1968-as kórházi számla is, ami akkor készült, amikor meglőtték.

Andy Warhol karrierje akkor kezdődött, amikor 1949-ben New Yorkba költözött, ott kereskedelmi illusztrátorként talált rá a siker. Ikonikus illusztrációk és lenyomatok köthetők nevéhez. Sajátos művészetének alapját a mindennapi tárgyak és termékek képezték: megfestette a Coca-Cola üvegét, a Campbell leveskonzervet, „ikonként” emlegetett portréin pedig Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Mick Jagger, Elvis Presley, Mao Ce-tung és Lenin arcképei szerepelnek. Warhol saját magát gépnek minősítette, utalva arra, hogy egy héten belül sikerült 500 grafikát készítenie. Műhelyét Gyárnak nevezte el, szinte minden művészeti ágban alkotott, mindig a közízlést megbotránkoztató módon.