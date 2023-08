Július 17-én lezárult a jelentkezési határidő a Virágos Sárvárért! környezetszépítő versenyre. A zsűri már meg is kezdte a beérkezett pályázatok értékelését, a legvirágosabb házakat és erkélyeket értékes díjakkal jutalmazzák.

Idén húsz pályázat érkezett az önkormányzat felhívására, emellett pedig a zsűri is válogatott be esélyeseket. Az ítészek augusztus 15-én személyesen is megtekintették a Virágos Sárvárért! környezetszépítő versenyre pályázó ingatlanokat. Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, a zsűri elnöke, Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, Kondor János, a Nádasdy Kulturális Központ nyugalmazott igazgató-helyettese, Dr. Kulcsár László, a Városszépítő Egyesület elnöke, Bokorné Csonka Judit, a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület elnöke és Varga Zoltán, a Kertészeti Áruda és Díszfaiskola tulajdonosa a város legvirágosabb házait, erkélyeit, vállalkozásait és közösségi tereit keresték.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, a zsűri elnöke úgy véli, egy város akkor töltődik meg élettel és tartalommal, ha közösségek működnek benne, ezeket pedig éltetni kell, hogy „virágozzanak”. Ennek nyomon követésére kitűnően alkalmas a több éves hagyománynak örvendő pályázat, melynek, mint mondja, az egyik legfontosabb tényezője, hogy a sárvári közösségek töltik meg élettel a várost általa.

A zsűrizés szempontjaival kapcsolatban elmondta: a zsűrinek mindig nehéz dolga van, ám eddig minden évben bölcs döntést tudtak hozni és azt gondolja, ez idén is így lesz. - Nekem az az érzésem, hogy a virágosítás, az valahol az érzelmek játéka. A belőlünk kiváltott érzéseket és az elénk táruló látványt értékeljük. Nem is hívnám ezt feltétlenül értékelésnek, sőt, a pályázatot sem hívnám versenynek, hiszen azt gondolom, a közösségeink nem a versengésben lelik örömüket, hanem abban, hogy valami értékeset tesznek az életben – fogalmazott a város alpolgármestere.

A városszépítésben a sárvári önkormányzat igyekszik jó példával elöl járni. Az elmúlt évtizedben különös hangsúlyt fektettek a megújult közterek gondozására: évente több ezer virágot ültetnek el, így szépítik a várost.

Az alpolgármester hozzátette: az utcakertek, előkertek, homlokzatok, erkélyek virágosítását a hagyományokhoz híven értékes díjakkal jutalmazzák. Az ünnepélyes díjátadó szeptember elejére várható.