Pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott Pintér Sándor belügyminiszter a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde nyáron nyugdíjba vonult vezetőjének, Guttmann Ferencnének. Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át a képviselő-testületi ülés elején. Rendkívüli napirendi pontként vették fel az ülés elején az új mentőállomásra vonatkozó haszonkölcsön-szerződés megkötésének tárgyalását.

Az a szándékuk, hogy minél hamarabb megkezdhesse működését a mentőszolgálat az új épületben, mondta el a polgármester, aki 18. napirendi pontként az Írottkő Natúrpark Egyesület egy projekthez kapcsolódó területhasználati kérelmét terjesztette be. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról szóló szabályzatot tavaly nem módosították. Az idén emelték a jövedelemhatárokat, hogy több diák tudja igénybe venni ezt a támogatási formát.

Benyújtja a képviselő-testület az önkormányzatok idei rendkívüli támogatására kiírt pályázatot. A 2. ütemben 56,7 millió forint összegre pályáznak – erről is döntöttek a képviselők. Szavaztak a 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról. Elfogadták az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról és a 2022. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót, illetve a 2023. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót is. Döntöttek a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról is.