A Katolikus Karitász Caritas Hungarica díjjal ismeri el azon önkéntesek munkáját, akik kitartóan és áldozatosan segítik rászoruló embertársainkat. Egyházmegyénkből kitüntették Finy Györgyöt, a szombathelyi Segítő Szűz Karitász Csoport vezetőjét, aki közel harminc éve példamutató szorgalommal irányítja a rászoruló idősek segítését. Gyakran szervez nekik összejöveteleket, de az egyedül élő, lakásukból kimozdulni nem tudó nyugdíjasokat és betegeket is felkeresik otthonaikban. Hetente vesz részt az élelmiszermentő akcióban, így a plébániájához tartozó rászorulók rendszeresen jutnak adományokhoz. Emellett ruha, bútor, tűzifa adományok, illetve gyógyászati segédeszközök beszerzésében is segít. Finy György fontosnak tartja a fiatalok megszólítását: a munkaszervezésbe, adománygyűjtésbe és logisztikai feladatok ellátásába is bevonja őket. Szorgalma, és kitartása példaértékű.

Gál Lászlóné a Gutorföldei Karitász Csoport alapítójaként és vezetőjeként hosszú évek óta kiemelkedő munkát végez a plébániához tartozó rászorulók segítése érdekében. Szervezőkészségét dicséri, hogy a lakosság lelkesen támogatja a jól bejáratott Karitász adománygyűjtést. A „Zöldellő kertek” programban aktívan vesznek részt, a családok öngondoskodó kertészkedését mindvégig segítik. Munkatársai számára nemcsak szakmai, hanem lelki feltöltődésre is keres alkalmat. Lelkiismeretessége és önzetlensége példaértékű.