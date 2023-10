A vita során az is világossá vált: a betegeknek nem kell aggódniuk akkor sem, ha az „egykapus” rendszer lép életbe, vagyis ha a mostani döntésnek megfelelően a Markusovszky-kórházban látja el az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a központi orvosi ügyeleti feladatot a vasi megyeszékhelyen.

A csütörtöki közgyűlés elé kerülő előterjesztést az egészségügyi szakmai bizottság is megtárgyalta szerdán 17 órakor kezdődő ülésén a városházán. A szakmai fórumon a Vas Népe tudósítóján kívül más sajtóorgánum képviselője nem vett részt. Pedig várható volt, hogy éles vita bontakozik ki az egészségügyi alapellátás átszervezése kapcsán.

Minden beteg Szombathelyre jön majd?

Dr. Dul Zoltán külsős bizottsági tag bírálta a rendeletet, szerinte katasztrofális helyzethez fog vezetni az átalakítás, mert véleménye szerint a vármegyéből több beteg jelenik majd meg az ügyeleten. Szerinte továbbra is a 11-es Huszár út 6. szám alatt lenne jó helyen a szombathelyi központi orvosi ügyelet, s akkor – szerinte – több háziorvos csatlakozik az OMSZ által működtetett új rendszerhez.

Dr. Sárközi Zoltán külső bizottsági tag úgy finomította a kijelentést: megosztott a háziorvosi szakma, s számos aggályuk van. Így tartanak attól milyen plusz – esetleg mentőszolgálati – feladatok hárulnak rájuk az OMSZ által működtetett orvosi ügyeleti rendszerben. Garanciákat szeretnének, azért szeretnék, hogy azok a feladatellátási szerződésbe is bekerüljenek.

Mintegy százmillió forintot költött a város a mostani ügyeleti helyszínre

Dr. László Győző alpolgármester is amellett érvelt: a központi ügyeletet december 1-je után is a mostani helyén kellene működtetni. Ismert, 2020-ban – miután az OMSZ-től átvette az önkormányzat a feladat ellátását – 100 millió forintot fordítottak városi pénzből a Lordok házában az új infrastrukturális háttér kialakítására. Ezt most ingyen használatba adná a város az OMSZ részére.

Dr. Kecskés László, az egészségügyi bizottság elnökeként szerint a mostani vita olyan, mint a félig üres és a félig tele pohár, nem mindegy, ki honnan látja. Információi szerint az országban, ahol bevezették az új rendszert, a kisebb döccenők után az rendben működik. Emlékeztetett: Győrben az orvosi kamara kifejezett kampányt folytatott azért, hogy ne sikerüljön az orvosi ügyelet átszervezése. Ott is a kórházban jelölték ki az ügyelet telephelyét, a válasz pedig csattanós volt: a rezidensek látták el a feladatot. Miután látták a háziorvos kollégák, hogy a rendszer működik, jelentkeztek a feladatra.

Megkezdték az egyeztetést a Markusovszky-kórház főigazgatójával

Csató Gábor, az OMSZ főigazgatójának megbízásából képviselte a mentőszolgálatot a bizottsági ülésen – s csütörtökön majd a közgyűlésen is – Köcse Tamás. Világosan leszögezte: az OKFŐ döntése alapján a központi orvosi ügyelet szombathelyi telephelye a Markusovszky-kórházban lesz. Megkezdték az egyeztetést a főigazgatóval és orvos igazgatóval, megadták azokat a minimum feltételi szempontokat is, amik az ellátáshoz szükségesek: 2 felnőtt, 1 gyermek rendelő, váró, fektető, szociális helyiségek a személyzet számára. Várják a választ.

Ellenkampány indult az orvosok körében?

Negyvenhat szombathelyi és járásbeli háziorvosból eddig négyen adták le adataikat a szerződéskötéshez - ezt is megtudtuk a bizottsági ülésen. - Persze nem várhatjuk el a szombathelyi háziorvosoktól, hogy lokálpatriótaként menjenek és igyekezzenek ügyelni, mert ez a szombathelyi betegek érdeke, de azért egy picit mégis – fogalmazott élesen Köcse Tamás. Szerinte kifejezett ellenkampány folyik. Az orvosok által kért, szerződésbe illesztendő egyik javaslat információink szerint az lenne: az orvos nem küldhető ki egy összeesés, vagy egy baleset helyszínére...

Ha a gyári munkást megtanítják rá, az ügyeleti orvostól nem várhatják el?

Senki nem várja el a háziorvostól, hogy intubáljon vagy mellkasnyitást végezzen – hozta a példákat Köcse Tamás. - Ha egy gyári munkásnak megtanítjuk a félautomata defibrillátor-használatot, akkor az talán legyen elvárható egy ügyeleti orvostól is. Senki nem mondta, hogy beállítjuk a mentősorba az orvosi ügyelet egységét – szögezte le Köcse Tamás. Kitért arra is: a háziorvosoknak ajánlott 9 ezer forintos óradíj több, mint a jelenlegi. Hétvége esetében 11 ezer forintos óradíjat adnak. Utalt arra is: nem betegcentrikus a feladatellátás átadásának akadályoztatása. Megnyugtatásul azt is elmondta: az eddigi tapasztalatok azt mutatják, nem nő meg a betegforgalom az ügyeleti telephelyeken: este 10 óráig "beesnek" azok a betegek, akik elkeverték a receptjüket, munka után fordulnak háziorvoshoz, 10 óra után - az ügyeleti időben - pedig tényleg csak olyan esetek vannak, amik azonnali beavatkozást követelnek.

Korábban is felvetődött az egykapus rendszer bevezetésének lehetősége

Dr. Kecskés László arra mutatott rá: korábban dr. Nagy Lajos, a Markusovszky-kórház főigazgatója is érvelt az egykapus rendszer mellett. A mostani döntés szerint a Sürgősségi ellátás közelében alakítanák ki az új ügyeleti helyet.

A vita során számos téma előkerült: így például, hogy a Covid-járvány óta akadnak olyan szombathelyi háziorvosok, akik nem szívesen fogadják betegeiket, továbbra is inkább a telemedicinát alkalmazzák. De az is sokak arcára mosolyt csalt, hogy a sürgősségin már most is az a vélemény: eddig is hozzájuk ment minden beteg.

Kérik, hogy maradjon a mostani helyén az ügyelet

A szombathelyi közgyűlés egészségügyi szakmai bizottsága végül egy módosító indítványt terjeszt a közgyűlés elé: azt javasolják, a szombathelyi központi orvosi ügyelet telephelye december 1-je után is a 11-es Huszár út 6. szám alatt legyen. A vita alapján az is elmondható: az OMSZ munkatársai ahogy eddig, ezután is magas szakmai színvonalon látják el munkájukat. Jóérzésű, szakmailag elkötelezett, lokálpatrióta orvosok pedig lesznek, akik készek a feladat ellátására december 1. után is Szombathelyen.