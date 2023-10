Amikor azonban a víztározó visszakerült magyar tulajdonba, a vízmegtartást szolgáló létesítmények állapota teljesen leromlott és nem volt alkalmas a víz biztonságos szinten tartására, megőrzésére. A beton körbukós fenékleürítő vasbeton szerkezet számos helyen átázott a betonvas szerkezet korrózióját okozva. A vízi létesítmények állapota az üzemeltetési feltételeknek nem feleltek meg, ebből következően vízjogi üzemeltetési engedéllyel sem rendelkezett a víztározó. A biodiverzitás és a további jóléti hasznosítás megőrzéséhez nélkülözhetetlen alapfeltétel volt a tartós üzemvízszint biztosítása, amelyhez a műszaki létesítmények felújítása vált szükségessé. A vízterület halgazdálkodási hasznosítása szintén rendezetlen volt, a halasítások esetlegesen és nem szakszerűen lettek elvégezve az utóbbi évtizedekben.

-Ennek eredményeképpen, dacára a kedvező természeti feltételeknek - például a gazdag víz alatti növényvilágnak és a sekély partszegélyeknek - a tóban jelentős mennyiségben volt idegenhonos, invazív halfaj, mint például az ezüstkárász. Az elnyert MAHOP projekt keretében a MOHOSZ a biodiverzitás megőrzése mellett a tó meglévő vízügyi műszaki létesítményeinek felújítását, korszerűsítését végezte el és a hosszú távú jogszerű hasznosítás érdekében a vízjogi üzemeltetési engedélyt is beszerezte. A tó műszaki létesítményeinek felújítása előtt a tó teljes leürítésére és szakszerű lehalászásra, halmentésére is sor került, amelynek keretében a pályázati célokkal összhangban 3413 kg vegyes korosztályú idegenhonos ezüstkárász szakszerű eltávolítása is megvalósult.

A műszaki felújítási munkálatok bruttó 84 millió forintba kerültek, ebből a MAHOP biztosított közel 64 millió forintos EU-s és hazai támogatást. A projekt eredményeként a tó vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott 20 évre, majd a következő mérföldkőként elkészült a tó halgazdálkodási terve, amelyet a szakhatóságok 2027. december 31-ig jóváhagytak. A hatályos halgazdálkodási tervvel összhangban megérkeztek a tó első új „lakói”, összesen 468 kg 4-5 kg közötti extra pontyok formájában. A projektzáró látvány haltelepítésen részt vett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, aki így fogalmazott: öröm látni, hogy bizonytalan évtizedek után a Döröskei tó ügye révbe ért. Öt évvel ezelőtt jelentős fordulatként osztrák magántulajdonból magyar köztulajdonba került, elhárítva annak veszélyét, hogy a csodálatos helyszínt kevesek kisajátítsák. A beruházást követően a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésével egy új időszak veszi kezdetét. Meggyőződésem, hogy a MOHOSZ jó gazdája lesz a tónak, és mindent megtesz a környezet rendezéséért, fejlesztéséért, amelyhez a magam részéről minden támogatást megadok - mondta.

Dománé Tóth Erika, Döröske polgármestere hangsúlyozta: az önkormányzat, a falu lakossága és az üdülőtulajdonosok is örülnek a tóval kapcsolatos pozitív változásoknak. A tó rehabilitációja a közjót szolgálja: hozzájárul a turizmus fejlődéséhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez, emellett megállítja az ingatlanok elértéktelenedését. Az önkormányzat partnerként várja a további előrelépési lehetőségeket - tette hozzá.

A haltelepítésen a MOHOSZ alelnöke, Puskás Norbert kiemelte, hogy az elmúlt két évben elvégzett munkálatok, és engedélyezési eljárások kevésbé voltak látványosak, de a tó jövőbeni komplex hasznosítása szempontjából olyan alapvető feltételeket teremtettek meg, amelyre évtizedek óta nem került sor. A MOHOSZ, mint halgazdálkodásra jogosult a Döröskei tavat "fogd meg és engedd el" sporthorgász tóként kívánja hasznosítani a következő évben, hogy a vízterület újra bekerüljön a horgászturisztikai körforgásba. A tervek között szerepel a tó melletti leromlott állapotú strand és turisztikai célú épületek megújítása. A MOHOSZ jelenleg gőzerővel dolgozik a „Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030” megalkotásán és annak kormányzati jóváhagyásán. Ezen horgászturisztikai források lehetőséget teremthetnek többek között arra is, hogy a Döröskei tó teljes körű vízparti jóléti infrastruktúrája megújuljon, ennek érdekében a MOHOSZ kiemelten számít minden stratégiai partnerének támogatására.