Kőszeg Város Polgármesterének Elismerő Oklevelét Dr. Szárnyasné Tóth Teréznek, Németh Mihály Márknak és Hámori Lucának adományozták; Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében az Ataru Taiko Ütőegyüttes, dr. Perger Gyula, Faragó Tamás Szilveszterné, Freyler Ernő, Grüll János, Kövesdi Katalin, Kőhalminé Major Judit, Lakatár Tamás, Soproniné Mondl Andrea, Weidl Tamásné és Zsótérné Bagi Ágnes részesült. Pro Communitate Díjjal Fekete Balázst, Guttmann Ferencnét, a Kőszegi Sporthorgász Egyesületet, posztumusz Maitz Józsefet és Szilágyi Jánost tüntették ki. Kőszeg Városért Díjban dr. Nedeczky Veronika és dr. Zalán Gábor; Kőszegi Életműdíjban dr. Pusztai Szilveszter és Stipkovits István Márton részesült.

KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ

Dr. Pusztai Szilveszter

Kőszeg város egészségügyi ellátásának szolgálatában 50 éven át fáradhatatlan elhivatottsággal végzett magas színvonalú, folyamatosan újító és megújuló körzeti, majd háziorvosi tevékenységéért, a térség orvosügyeleti ellátásának megszervezéséért, illetve sportolói és sportszervezői sikereinek elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozásáról határozott dr. Pusztai Szilveszter háziorvos részére.

Dr. Pusztai Szilveszter háziorvos, a Markusovszky-kórház címzetes főorvosa, a Pécsi Tudományegyetem háziorvos mentora 1943-ban Budapesten született. A kőszegi Jurisich-gimnáziumban érettségizett, az orvosi egyetem előtt egy évig szövőmunkásként dolgozott. Vasakarattal készült az orvosi pályára. Volt műtőssegéd, orvostanhallgatóként pedig bányamentő ügyeletet vállalt, nyaranta pincérkedett a Balatonon. A sporttal mindig szoros volt a kapcsolata, ő maga is aktív ökölvívó volt. Gimnazistaként 1960-ban a LATEX ökölvívó csapata az ő győzelmével jutott be az NB II-be. Tamás és Szilveszter fia elkötelezett sportolók, Gergő pedig a tűzoltók önkéntes vonuló orvosa, háziorvosi praxisának folytatója.

Pusztai doktor 1974-ben kezdte meg kőszegi körzeti orvosi szolgálatát, mindig kereste az új, eredményesebb gyógymódokat. Folyamatosan képezte magát: akupunktúrás, lézer-, manuál terápiás, háziorvosi, majd foglalkozás-egészségügyi szakvizsgát tett. Háziorvosi rendelőjét bővítette, a legmodernebb eszközökkel szerelte fel. Az országban harmadikként szervezte meg és működtette az orvosi ügyeletet. Az elsők között kezdte használni az erek állapotát vizsgáló arteriográfot.

Évtizedekig volt a MÁV Nevelőotthon gyermekorvosa is, amiért a vasút civileknek adható legmagasabb kitüntetését, a Pro Ferrovia-t kapta. Munkásságát a Magyar Sportért Emlékérem ezüst fokozatával, Egészségügyi Miniszteri Dicséretekkel, a város és a kistérség lakosságának kimagasló egészségügyi ellátásáért, humanitárius tevékenységéért, közéleti és sport iránti elkötelezettségéért Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetéssel díjazták. 2003-ban Kőszeg Városért Díjat, 2018-ban Pro Communitate díjat kapott. Az idén 80 éves dr. Pusztai Szilveszter 50 éve szolgálja városunk lakosságának egészségét, és elkötelezett támogatója a sportnak.

Az Életműdíjat Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat Szilágyi Imre köszöntötte a Kőszegi Baráti Kör képviseletében.

KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ

Stipkovits István Márton

Kőszeg város és környékének megelőző tűzvédelme és a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület érdekében 30 éve töretlen lelkesedéssel végzett magas szakmai színvonalú és elkötelezett munkájáért, a tűzoltóhagyományok ápolásáért, a kőszegi egyesületeket gazdagító, kapcsolatépítő tevékenysége elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozásáról határozott Stipkovits István Márton, a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke részére.

Stipkovits István Márton régi kőszegi család sarja. Bányamérnöki diplomája megszerzése után bányászként dolgozott, majd feleségével visszaköltöztek Kőszegre. A Városüzemeltető Kft. vezetőjeként ismerkedett meg a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. 1993-ban lépett be a szervezetbe, amelynek egy évvel később elnöke lett. Stabilizálta az egyesület anyagi és szakmai helyzetét, amely az országban az elsők között kötött szerződést a Belügyminisztériummal. 1998-ban a köztestületi tűzoltóság megalapításával létrejött egy önállóan beavatkozni tudó szervezet, mely a hivatásos egységek színvonalán képes ellátni a város és a környék tűzvédelmét. A kőszegi tűzoltóság sikeres pályázatokkal és a vállalkozói szféra bevonásával 2002-től több száz milliós eszközfejlesztést hajthatott végre.

Stipkovits István élővé tette a külföldi kapcsolatokat, határmenti közös tűzoltó gyakorlatokra került sor, erősödött a testvérvárosi együttműködés. Elnöksége alatt újraéledt az egyesület kulturális és közösségi élete. A tűzoltóság tagjai bekapcsolódtak a város nagyrendezvényeibe, alapítói voltak a Kőszegi Ostromnapok Egyesületnek. Kőszeg 1532-es dicső történelmének felidézésekor hosszú éveken át Stipkovits István személyesítette meg Szulejmán szultánt. Közösséggé, nagy családdá formálta a szervezetet, amelyről a 150. évfordulójára „Flórián katonái” címmel könyv is készült. Több miniszteri elismerésben részesült, és a Magyar Tűzoltó Szövetség tiszti keresztjének arany fokozatát is megkapta. Több éven át alpolgármesterként segítette a város bejegyzett közösségeinek anyagi és erkölcsi megerősödését. „lstennek dicsőség, egymásnak segítség” – Stipkovits István Márton a tűzoltók jelmondatában foglaltaknak szentelte életét, mindennapjait.

Az Életműdíjat Básthy Béla, Kőszeg polgármestere adta át. A díjazottat a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége, valamint Seper András parancsnok, Kőszeg Város díszpolgára köszöntötték.

KŐSZEG VÁROSÉRT DÍJ

Dr. Nedeczky Veronika

Kőszeg város lakosságának szolgálatában magas színvonalon és nagy empátiával folytatott felnőttorvosi feladatellátása, a gyógyítás és egészségnevelés terén évtizedeken át fáradhatatlanul, az ellátottak elismerését kiváltó elhivatottsággal végzett, áldozatkész munkája elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROSÉRT DÍJ adományozásáról határozott dr. Nedeczky Veronika háziorvos részére.

Dr. Nedeczky Veronika a Bács-Kiskun megyei Hartán született a család hatodik gyermekeként. 1963-ban Sárvárra költöztek, így az általános iskolát és a gimnáziumot ott végezte. Harmadik évfolyamos volt, amikor eldöntötte, követve bátyja példáját orvos lesz. Háziorvos fivérét sokszor elkísérte, ha beteghez hívták, így oltódott belé a hivatás szeretete, a közvetlen orvos-beteg kapcsolat. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomája után a Markusovszky Kórház belgyógyásza akart lenni, de a Gagarin úti pszichiátriára vették fel. Annyira megszerette az osztályt, hogy ezen a területen akart szakvizsgázni, de az élete másként alakult: a kőszegi LATEX és Triumph üzemorvosa lett. 1986-ban „megérkezett” Kőszegre. Be kellett kapcsolódnia a Kőszeg környéki ügyeletbe, ami nagy kihívást jelentett számára, de jó gyakorló terepnek tartotta. Később először csak helyettesítőként, majd önállóan, egyedüli nőként, a város háziorvosa lett. Ez a hivatás rendkívül szerteágazó ismereteket kíván. Nemcsak a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani és foglalkozni kell a hozzátartozókkal is. A beteg meghallgatása elengedhetetlen a gyógyításban – vallja. Körzete az egyik legnépesebb, sok beteg, sokfajta betegséggel. Sokszor előfordul, hogy rendelési időn túl is „rendel”, megoldást keresve hazaviszi a beteg problémáját, hiszen – mint mondja – bárhol vagyunk, az orvos mindig ott van bennünk. Az alternatív gyógyászatban is otthon van. A város nagy munkabírású orvosa kerékpárral és autóval jár betegeihez, gyalogol a hegyekben, szereti a nyelveket.

A Kőszeg Városért Díjat Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat Fekete-Pataki Edit, az önkormányzat Kulturális, Oktatási, Szociális Egészségügyi és Sport Bizottságának elnöke köszöntötte.

Dr. Zalán Gábor

Kőszeg Város önkormányzata alkalmazásában nagy szakmai felkészültséggel és alapossággal végzett köztisztviselői szolgálata, feladat- és megoldásorientált hivatalvezetői és szervezői tevékenysége, 25 éves példaértékű közigazgatási munkája elismeréseként, kőszegi aljegyzői kinevezésének 18., illetve jegyzői kinevezésének 10. évfordulóján Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROSÉRT DÍJ adományozásáról határozott Dr. Zalán Gábor, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére.

Dr. Zalán Gábor szintén jegyző édesapja mellett korán megismerte a köz szolgálatában, a közjóért való tevékenykedést. Ezért választotta ő is hivatásul a közigazgatási és jogi pályát. Az Államigazgatási Főiskola elvégzése után a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalban kezdett el dolgozni igazgatási ügyintézőként, majd jogi előadóvá lépett elő. Levelező tagozaton jogász végzettséget szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és az Államigazgatási Egyetem közbeszerzési referens képzésén vett részt.

2005-ben nevezte ki a kőszegi képviselő-testület aljegyzőnek. Teljes jogkörrel helyettesítette a jegyzőt, felügyelte a hivatal hatósági munkáját, részt vett az előterjesztések ellenőrzésében, a belső szabályzatok elkészítésében, irányította a Városháza és épületeinek gondnoksági feladatait, a hivatal ügyiratkezelési és informatikai rendszerét. Közben megismerte a várost és lakóit, az intézményeket. 2016-tól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjaként is tevékenykedett.

2012 végén megbízott jegyzőként vezényelte le a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttét. E hatalmas felelősséggel járó többletmunka után pályázat útján nyerte el a jegyzői tisztséget. 2019 után a COVID 19 járvány, majd a háborús és szankciós energiaár-válság idején nagy rugalmassággal kezelte a váratlanul kialakuló helyzeteket. A város pénzügyi helyzete és a külső finanszírozási feltételek ismeretében nagy szakmaisággal és körültekintéssel irányította a városi intézményrendszer átalakítását az óvodák egységes szervezetbe integrálásától a városi múzeum, könyvtár és levéltár egy intézményben való egyesítésén keresztül az egyes szociális feladatok egyházi szolgáltatók bevonásával történő ellátásáig.

Fiatalos lendülettel, határozottan végzi a 49 fős közös hivatal irányítását, a törvényes működést mindig szem előtt tartva nagy együttműködési készséggel kezeli a képviselő-testületi és bizottsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, segíti a polgármester munkáját, a városfejlesztési elképzelések megvalósítását. Kollégáitól precíz, szakszerű feladatvégzést követel meg. Munkája elismeréseként 2008-ban a Magyar Köztársaság Önkormányzati Minisztere aranygyűrű emléktárgyat, a vármegyétől 2022-ben Vas Megye Szolgálatáért Díjat vehetett át.

A Kőszeg Városért Díjat Básthy Béla, Kőszeg polgármestere adta át. A díjazottat dr. Nagy Edina, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője köszöntötte.

PRO COMMUNITATE

Fekete Balázs József

Kőszeg Város Önkormányzata szolgálatában a városfejlesztési célok megvalósításáért végzett lelkiismeretes projektfejlesztői- és m enedzseri munkája, valamint példamutató, a munkatársak elismerését kiváltó irodavezetői tevékenysége elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete PRO COMMUNITATE DÍJ adományozásáról határozott Fekete Balázs József, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Projektiroda Vezetője részére.

Fekete Balázs 2018 tavaszától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési Irodájának vezetője. Kőszeg város kormányzati kiegészítő támogatásban részesült európai uniós projektjeinek megfelelő lebonyolítása érdekében már irodavezetői munkájának megkezdése előtt, a Széchenyi Programiroda munkatársaként részt vett számos pályázat és fejlesztés előkészítésében. Közreműködésével, majd vezetésével valósult meg a kőszegi városháza energetikai rendszerének és tetőszerkezetének korszerűsítése, a városi óvoda tagintézményeinek felújítása, a bölcsődei férőhelyek bővítése, a város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése, a Városmajor környezettudatos rehabilitációja, a piac megújítása, a déli városrész és a városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése, valamint a város turizmusát szolgáló komplex fejlesztés. Számos pályázatot már az ő irányítása alatt nyújtott be és nyert el Kőszeg Város Önkormányzata. Ilyenek a Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése, és az öt közterület, tér megújítását tartalmazó Zöld városka projekt.

2020 novemberében újabb jelentős támogatásokról értesülhetett a város. Kormányzati forrásnak köszönhetően Kőszegen korábban soha nem látott léptékű, 2,8 milliárd forint értékű út-, járda és parkolófelújítás kezdődhetett meg, valamint megoldás születhetett két régi problémára: új temető és új mentőállomás épülhetett. A számos szakmai szempont összehangolását, a lakossági igények maximális figyelembevételét, a jól átgondolt és ütemezett szervezés rendkívül összetett koordinációját a fejlesztés iroda vezetője emberfeletti munkabírással, lelkiismeretesen és hatalmas empátiával végezte. A munka jelenleg is zajlik, így nyertes újabb pályázatokból megvalósulhat a Jurisics Miklós Ipari park fejlesztésének második üteme, a Hősök tornya turisztikai fejlesztése, a Bersek József és a Béri Balog Ádám Iskola fejlesztése, az Alpannonia Szabadidőpark továbbfejlesztése, miközben újabb beadandó pályázatok előkészítése is zajlik.

Fekete Balázst munkájában a gyakorlatiasság és a közösségért való tenni akarás jellemzi. Elhivatottságát naponta láthatjuk, amikor a város építésén, szépítésén dolgozik.

A Pro Communitate Díjat Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat dr. Zalán Gábor jegyző köszöntötte.

Guttmann Ferencné

Kőszeg Város Önkormányzata szolgálatában több évtizeden keresztül magas szakmai színvonalon, fáradhatatlan elhivatottsággal végzett feladat- és gyermekközpontú óvodapedagógusi munkája, innovatív és példamutató felelősséggel végzett intézményvezetői tevékenysége elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete PRO COMMUNITATE DÍJ adományozásáról határozott Guttmann Ferencné, a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde nyugállományba vonuló intézményvezetője részére.

Guttmann Ferencné Marika 1983-ban érettségizett a szombathelyi Rudas László Közgazdasági Szakközépiskola számviteli gazdálkodás szakán, majd Győrben pedagógiai asszisztens végzettséget, később a soproni Benedek Elek Pedagógia Főiskolán óvodapedagógus diplomát szerzett. 2007-ben az ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolai Karán, Budapesten óvodapedagógus fejlesztési szakirányon, szakvizsgázott pedagógusként végzett. 2013-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető képesítést kapott. Folyamatosan gyarapította szakmai tudását.

Guttmann Ferencné 1983-ban könyvelő-pénztárosként kezdett dolgozni Kőszegszerdahelyen.

Pedagógusi pályafutása 1992-ben képesítés nélküli óvónőként a bozsoki óvodában indult, 1995-től Kőszegen az Alsóvárosi Óvodában, 1996-tól a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI-ben dolgozott óvodapedagógusként, ahol később munkaközösség-vezető, fejlesztő pedagógus lett. 2007-től intézményvezető-helyettes, 2010-től megbízott, következő évben már kinevezett intézményvezető. 2020 őszén vezetésével nyolc tagintézménnyel létrejött a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde, melynek integrált működését nagy odafigyeléssel, hozzáértéssel és következetességgel szervezte meg. A ma már 9 tagintézményt magába foglaló integrált szervezetben az új kihívásoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon végezte munkáját.

Guttmann Ferencné Marika óvodapedagógusi pályáját a tudatos szakmai fejlődés jellemezte. Pedagógiai, nevelői munkájának középpontjában mindig a gyermek állt, vezetőként pedig nagy hangsúlyt fektetett a szakmai és jogszabályi szempontok intézményi szintű érvényesítésére.

A környezet- és természetvédelem terén kidolgozott nyertes pályamunkái nagy elismerést vívtak ki a szakmai közösségben. Vezetőként példamutató magatartással alakított ki szeretetteljes, biztonságot adó, családias légkört az intézményt látogató gyermekekkel, szüleikkel és a kollégákkal egyaránt. Munkája elismeréseként 2023-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át.

A díjat Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat Kövesdi Gáborné, a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde igazgatója és Fekete-Pataki Edit, Kőszeg Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának elnöke köszöntötte.

Kőszegi Sporthorgász Egyesület

Fennállásának ötvenéves jubileuma alkalmából a horgászsport népszerűsítéséért és a kőszegi horgászélet szervezéséért, a kőszegi tavak értékeinek megőrzéséért és gondozásáért, a kulturált és egészséges szabadidőtöltést biztosító környezet fenntartásáért Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete PRO COMMUNITATE DÍJ adományozásáról határozott a Kőszegi Sporthorgász Egyesület részére.

1973 második felében alakult szervező bizottság Kőszegen azért, hogy a Lakástextil Vállalat Posztó-Nemezgyára sportszakosztályai között megalakulhasson egy horgászegyesület. A horgászatot kedvelők kívánsága zöld utat kapott, november 28-án 39 fővel létrejött a Latex Kőszegi Horgász Egyesület. A Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként a Rábavidéki Intéző Bizottság kezelésében lévő összes közös vízterületet használhatta az új szervezet. A kőszegi horgászok saját indítványként kezdeményezték a Téglagyári tó halasítását. Az 1978-ban elkészült kőszegi Csónakázótó megépítéséhez a horgászok és a város polgárai társadalmi munkájukkal járultak hozzá.

Az egyesület vezetői a horgászsport népszerűsítésére és az utánpótlás nevelésére kezdettől nagy hangsúlyt fektettek. Előadásokat, filmvetítéseket szerveztek, fiatal horgászokat készítettek fel városi, megyei, országos versenyekre, melyeken szép eredményeket értek el. Horgásztáborokat, kirándulásokat szerveztek az ország vízterületeire. A rendszerváltás után a MOHOSZ Vas Megyei Szövetség tagegyesületeként Kőszegi Sporthorgász Egyesület néven folytatták a munkát, a MOHOSZ Vas Megyei Szövetsége és Kőszeg Város Önkormányzata között létrejött haszonbérleti szerződés keretében használták tovább a horgászok a két tavat. A Kőszegi Sporthorgász Egyesület fő célja ma is a szabadidő kulturált eltöltése, az egészséges kikapcsolódás a természetben, a sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő horgászat. Taglétszámuk meghaladja az 500 főt, ezzel a város legnagyobb létszámú egyesületeként működnek. A város idegenforgalmának fellendítésére több ezer példányban készítettek tájékoztató füzetet, széles körű városi együttműködést életre hívva hozták létre a Kőszegi Csónakázótavat övező halismereti tanösvényt. A kőszegi tavak folyamatos haltelepítése mellett éves rendezvénynaptár szerint szervezik a helyben és távoli vidékeken is jó hírű horgászversenyeket. A tavak környezetének karbantartását, a látogatók nyugodt pihenésének eltöltésére a kellemes környezetet önállóan, jó gazdaként, saját erőből valósítják meg. Az egyesület fennállásának 50. évfordulójára szép kivitelű és az egyesület életének minden részletét bemutató kiadványt készítettek Évpergető címmel.

A Pro Communitate Díjat Básthy Béla polgármester adta át. A díjazott egyesületet köszöntötte Kiss Péter, Kőszeg Város Önkormányzata Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságának elnöke.

Maitz József (posztumusz)

Kőszeg város zenei és közösségi életéért zenepedagógusként, illetve intézmény- és kórusvezetőként több, mint 50 éven át nagy elkötelezettséggel és alázattal végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete posztumusz PRO COMMUNITATE DÍJ adományozásáról határozott Maitz József karnagy, zeneiskola-igazgató részére. Az elismerést Maitz József leánya, Szaploczayné Maitz Ilona vette át.

Maitz József a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 1959-ben. Zeneiskolába is Szombathelyen járt. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát Győrben végezte el 1961-ben, majd Pécsen folytatta szakirányú tanulmányait. Diplomáját ének, karvezetés és zeneelmélet szakon szerezte. Tanított kántorképzőben Budapesten és a kőszegi zeneiskolában, ahol igazgató is volt 1974 és 1987 között.

Kőszegi munkásságának kötöttségét ajándékként élte meg. Hivatásában végigkísérte a közösségért való tenni akarás, ami elsősorban a zene- és kóruskultúra területén kimagasló. Tevékenységét a háttérben, szerényen, alázattal végezte. Budaker Gusztávtól átvett karvezetői munkáját 1965-ben a Concordia vegyeskarral kezdte, de dirigálta a határőrség fúvószenekarát és énekkarát is. Nagy szakértelemmel vezette a szombathelyi Madrigált. 1974-ben megalapította a Kőszegi Kamarakórust.

Szakmai sikerének egyik nagy elismerése volt, hogy 1988 júniusában kamarakórusa és a Madrigál kórus Hegyeshalomnál az Elindultam szép hazámból kezdetű népdal éneklésével üdvözölhette a nagy magyar zeneszerző, Bartók Béla hamvainak hazaérkezését.

Tanított, zenélt itthon és külföldön, énekelt a St. Pölteni városi operában is.

Miután a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Kórus karvezető nélkül maradt, örömmel csatlakozott a horvát nemzetiség énekeseihez. Az együttes fejlődését 2007-től – egészen addig, amíg ereje engedte – 2017-ig segítette lelkiismeretes odaadással. Önzetlenségét, zenei megszállottságát jelzi, hogy 2016-ig szívességből segítette magántanítványai zenei pályáját. A karnagyi dobogón, a színpadon kinyílt, más helyzetekben leginkább a háttérben maradt, és tette a dolgát több mint 50 esztendőn át.

A Pro Communitate Díjat Básthy Béla polgármester adta át. A díjazott leányát Csukáné Szász Judit, a Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és a horvát nemzetiségi önkormányzat tagjai köszöntötték.

Szilágyi János

A kőszegi síugrásért aktív sportolóként, majd edzőként végzett kimagasló tevékenységéért, a sportoló gyerekek és fiatalok hazai és nemzetközi versenyekre való eredményes felkészítéséért, több évtizedes példaértékű munkájáért Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete posztumusz PRO COMMUNITATE DÍJ adományozásáról határozott Szilágyi János, a Kőszegi Sportegyesület Síugró Szakosztályának vezetője részére.

Szilágyi János tízéves korában ismerkedett meg a síelés és a síugrás alapjaival Marosvölgyi Imrének köszönhetően. Kitartó szorgalma és bátorsága eredményeként jól szerepelt a nemzetközi síugró versenyeken. A sportolás elkötelezettjeként testnevelői diplomát szerzett.

Városunkban 1964-től működik a Kőszegi Sportegyesület Síugró Szakosztálya, több mint 30 éve az országban kizárólag Kőszegen van síugró élet. Szilágyi János az alapító Marosvölgyi Imre mellett, 1990-től részt vett a fiatalok nevelésében, majd ő vette át az edzői feladatokat.

2006-ban Molnár László technikai vezetővel Magyar Bajnokságot rendeztek városunkban, amit az aprócska szakosztály azóta is minden évben megszervez. A jó nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően a fiatalok rendszeresen részt tudnak venni a szomszédos országokban szervezett versenyeken.

Szilágyi János tanítványai kiváló eredményeket értek el a steiermarki bajnokságban, ifjúsági

és felnőtt versenyeken is. Mindhárom gyermeke rendszeresen látogatta az edzéseket, Ákos a felnőtt síugró válogatottba is bekerült. Később gyermekei a továbbtanulás miatt abbahagyták a síugrást, ő maradt, és szívvel, lélekkel folytatta a munkát.

Szabadidejét nem kímélve, a heti három kőszegi edzés mellett szervezi a külföldi versenyeket, táborokat, és a síugrósánc karbantartására is fordít energiát. Játékos edzéseivel fejleszti a kezdők mozgás koordinációját, figyelmét és fegyelmét.

Több évtizedes önzetlen és kitartó munkájának sikerét igazolja, hogy már az ötödik generációt tanítja Kőszegen a síugrás alapjaira. Jelenleg 12 kezdő, azaz 3-10 éves korú és 5 ifjúsági versenyző, (lányok és fiúk) tartozik Magyarország egyetlen síugró szakosztályába, amelynek vezetője Szisz, azaz Szilágyi János.

A Pro Communitate Díjat Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat Pusztai Tamás, a Kőszegi Sportegyesület elnöke köszöntötte.

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE

ATARU TAIKO Ütőegyüttes

Kőszeg város zenei életének gazdagítása és fellendítése terén elért kimagasló eredményeiért, a „taiko” japán dobhagyományt bemutató látványos és dinamikus előadásokért Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott az ATARU TAIKO Ütőegyüttes részére.

Az ATARU TAIKO ütőegyüttest 2006-ban alapította Vörös Emil az akkori növendékeivel. 2007 végétől egyesületi formában működik a zenei csoportosulás. Eddig mintegy 500, nagy sikerű, látványos, lendületes és változatos koreográfiájú koncertet adott a zenekar. Az együttes számos külföldi országban is megfordult már, mint Olaszországban, Horvátországban, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban. 2008-ban indították a SAKURA nagyszínpadi koncertsorozatukat, 2015-től a celldömölki Ság-hegy szívében a Kráter koncerteket. Kőszeg nagyrendezvényeinek rendszeres fellépői, elősegítve így a város közösségi életét.

A díjat Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat köszöntötte Csukáné Szász Judit, a Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Dr. Perger Gyula

A város lakosságának elismerését kiváltó lelkipásztori szolgálatáért, illetve a kőszegi plébániaépület és a kőszegfalvi Szent Lénárd templom mintaszerű felújításáért Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott dr. Perger Gyula, 2021–2023 között Kőszeg római katolikus plébánosa részére.

Dr. Perger Gyula plébános 2021 augusztusában kezdte meg kőszegi lelkipásztori szolgálatát, melynek során a plébánia liturgikus és közösségi életének újjászervezése mellett törekedett a rábízott épületek rekonstrukciójára is. Nevéhez fűződik a város patinás plébániaháza és az 1853-ban épült, sürgős renoválásra szoruló kőszegfalvi Szent Lénárd templom mintaszerű felújítása. Személyes irányítása mellett 2022 őszére elkészült a templom új teteje, egy évvel később pedig kívül-belül megújult templom fogadta a híveket. A kőszegfalvi hívek liturgikus életének évszázadok óta otthont biztosító templom dr. Perger Gyula munkájának köszönhetően újra méltó helyszíne lett a szentmiséknek és közösségi eseményeknek. Kőszegi plébánosi működése során kiváló együttműködést alakított ki a város önkormányzatával és társadalmi szervezeteivel és kiérdemelte a hívek szeretetét, ragaszkodását.

A díjat Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat köszöntötte Frank Szabolcs, illetve Freyberger József és Turáni Gáborné a Kőszegfalvi Egyházközségi Képviselő-testület tagja.

Faragó Tamás Szilveszterné

A BE-JÓ TÁNCEGYÜTTESÉRT Egyesületben támogató szülőként több mint két évtizede végzett kiemelkedő háttérmunkájáért, a történelmi tánccsoport működéséhez nyújtott aktív, önzetlen segítségének elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismeréts adományozott Faragó Tamás Szilveszterné részére.

Mariann 2002-ben került kapcsolatba a BE-JÓ Táncegyüttessel, amikor a lányát beíratta majorettet tanulni a Bersek József Általános Iskolában táncszakkörre. Azóta a táncegyüttes munkáját legkiemelkedőbben segítő édesanya. A remek ötletei mellett gyakran ő maga is díszíti a lányok táncos ruháit, eszközeit. Háttérmunkája nélkülözhetetlen a BEJÓ Tűztáncosok látványos műsorainál. Mára a BE-JÓ Történelmi Tánccsoport aktív táncosa is. 2016-tól a BE-JÓ Egyesület elnökségi tagja. Vidám és segítőkész személyiségét egyaránt szereti és tiszteli a BE-JÓ lányok minden korosztálya, és az elnök-művészeti vezető is.

Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat Horváth Márta, a BE-JÓ Táncegyüttesért Egyesület elnöke köszöntötte.

Freyler Ernő

Kőszeg Város Fúvószenekarában végzett 5 évtizedes aktív és példaértékű munkájának, a kőszegi zenei és kulturális életben nyújtott kitartó és lelkes közösségi szerepvállalásának elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott Freyler Ernő fúvószenész részére.

Freyler Ernő, a klarinét szólam rangidőse, 1973 óta tagja Kőszeg Város Koncertfúvószenekarának. Több karnagy keze alatt zenélt, mindig szívvel-lélekkel. Az évtizedek során aktív résztvevője, szervezője a fúvószenekar és Kőszeg város életében is meghatározó programoknak. Ilyen például a Kőszegi Szüret és Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó, a Tavaszi Hangverseny, a Szőlő Jövésnek Könyve, a Fúvósfarsang. 50 éves zenei pályafutása során több európai országban is fellépett a fúvószenekarral képviselve Kőszeget, Magyarországot. Freyler Ernő művészeti tevékenysége, közösségi munkája ma is példaértékű.

Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át. Freyler Ernőt Németh Balázs, Kőszeg Város Fúvószenekarának elnöke köszöntötte.

Grüll János

A Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok műszaki menedzselése érdekében 40 éven keresztül végzett munkájáért, példamutató városüzemeltetési tevékenysége elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott Grüll János, a Kőszegi Városüzemeltető Kft. munkatársa részére.

Grüll János 1982. november 25-én csatlakozott a Kőszegi Városüzemeltető Kft. akkori jogelődjéhez. Feladata kezdetektől fogva a város tulajdonában álló ingatlanok műszaki menedzselése, illetve a lakókkal történő kapcsolattartás volt. A munkahelyi kollektíva tagjaként, munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki, így velük együtt igyekezett a felmerülő problémákra megoldást találni, jobbá tenni az önkormányzati lakásokban lakók életkörülményeit. Hosszú pályafutásának során Grüll János folyamatosan megbízható, felkészült szakemberként látta el feladatát. Beosztottaival való kapcsolatát emberség és szakmaiság, kölcsönös megbecsülés jellemezte.

Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át. Grüll Jánost Eső Attila, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatója, valamint Kiss Péter és korábbi vezetője, Kovács István köszöntötte.

Kövesdi Katalin

A tűzoltó utánpótlás-nevelésben végzett példaértékű munkájáért, a tűzoltóversenyeken történő eredményes részvételért, kiemelkedő szakmai tevékenységének és felkészültségének elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott Kövesdi Katalin részére.

Kövesdi Katalin 1996-tól tagja a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Kezdetben beosztott tűzoltó, 2001-től már híradó ügyeletesi szolgálatot is ellátott. Az egyesület vezetőségi tagja, majd titkár-helyettese. 2010-től az ifjúsági raj szakmai rajparancsnoka. Táborokat szervez, toborozza és képzi a fiatalokat, így a felnőtt tűzoltók utánpótlása folyamatos. Aktív résztvevője a felnőtt hazai és nemzetközi szakmai versenyeknek, tűzoltó olimpiáknak. Irányításával a női versenycsapat számos sikert ért el. Tagja a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség versenybírói karának. Szervezésének köszönhetően az ifjúsági raj és a női tűzoltók aktívan bekapcsolódnak a város nagyrendezvényeibe.

Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át. Kövesdi Katalint a tűzoltóság vezetősége köszöntötte.

Kőhalminé Major Judit

A Kőszegi Polgári Kaszinó gazdálkodását és pénzügyeit irányító egyesületi tisztségviselőként végzett lelkiismeretes és áldozatos munkája elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott Kőhalminé Major Judit részére.

Kőhalminé Major Judit a Kőszegi Polgári Kaszinó tagja, a nagy múltú szervezet rendezvényeinek lelkes résztvevője, támogatója, valamint szervezője. Hosszú évekig vezetőségi tagként tevékenykedett, 2016-tól 2021-ig az egyesület gazdasági vezetője. Áldozatos munkájának eredményeként az egyesület anyagi szempontból mindig stabil lábakon állt. Kőhalminé Major Judit a gazdasági vezetői feladatot társadalmi munkában, önkéntesen, „jó szóért” végezte. Munkájának is köszönhetően volt és van lehetőség arra, hogy a Kőszegi Polgári Kaszinó évről évre rendkívül gazdag programkínálatot állítson össze és valósítson meg.

Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat a Kőszegi Polgári Kaszinótól Csiki István elnök és Németh János tiszteletbeli elnök köszöntötte.

Lakatár Tamás

Kiemelkedő egyesületi és vonuló tűzoltói munkája, Kőszeg város megelőző tűzvédelme, valamint a tűzoltó utánpótlás-nevelés érdekében nagy felkészültséggel végzett példaértékű, önzetlen feladatvállalása elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott Lakatár Tamás részére.

Lakatár Tamás 1999-ben ifjúsági tűzoltóként kezdett a kőszegi önkéntes tűzoltó egyesületnél, később az ifjúsági versenyeken rajparancsnokként irányította a csapatot. 2005-től, már felnőtt beosztott tűzoltóként vonult Kőszeg és környéke tűzeseteihez. A bevetések során bármely beosztásban megállja a helyét. 2010-ben az egyesület vezetőségi tagjává választották. Szakmai képzéseken vesz részt, felkészültségét egyéni és a csapattal elért versenyeredményei is igazolják. Áldozatkész munkájával példát mutat, szakmai tudását átadja a fiatalabb tűzoltóknak, emellett a testület szervezési és működtetési feladataiból is kiveszi részét.

Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át. Lakatár Tamást a tűzoltóság vezetősége köszöntötte.

Soproniné Mondl Andrea

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ szolgálatában 2005 óta végzett önzetlen, fáradhatatlan munkájáért és példaértékű, segítőkész feladatvállalásáért Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott Soproniné Mondl Andrea részére.

Soproniné Mondl Andrea a Kőszegi Szociális Gondozási Központ gazdasági ügyintézője. A Kőszegen végzett általános iskola után a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági Szakközépiskola számviteli, gazdálkodási ágazatán érettségizett. Három gyermekének iskolájában először a Szülői Munkaközösség tagjaként, majd elnökeként tevékenykedett. 2005-től dolgozik a Kőszegi Szociális Gondozási központban. Munkáját igényesség, pontosság, naprakészség jellemzi. Szereti a kihívásokat, lelkesen veti bele magát új feladatokba. Évek óta az intézmény egyik legmeghatározóbb munkatársa, motorja.

Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat Raposa Helga, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetője köszöntötte.

Weidl Tamásné

Kőszeg kóruséletében folytatott példamutató és aktív közreműködéséért, a kórus közösségekben végzett kitartó és szorgalmas munkájának elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott Weidl Tamásné részére.

Weidl Tamásné Tóth Mária már 5. osztályos korától tanult zongorázni. Két évvel később belépett a Jézus Szíve Egyházi Énekkarba. Édesapja énekelt az iparosokból álló Concordia Férfikarban, amely 1964-ben vegyeskarrá alakult, így Marika is csatlakozott a kórushoz. Férje 56 évig volt tagja a kőszegi fúvósoknak. A muzsikálás, a fellépések a család mindennapjainak részévé váltak. Három gyermekük és hét unokájuk is viszik tovább a zene szeretetét. Marika 2008-ban csatlakozott a kőszegi Alpensänger Német Nemzetiségi Kórushoz. Weidl Tamásné a város három énekkarának lelkes tagja, aktívan közreműködik Kőszeg zenei életében.

Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át. A díjazottat Ősz Henriette a Concordia-Barátság Énekegyesülettől, Pochánné Polesznyák Ágota az Alpensänger Nemzetiségi Kórusból, dr. Csabáné Király Erzsébet a Jézus Szíve Egyházi Kórusból köszöntötte.

Zsótérné Bagi Ágnes

A hagyományőrző sportíjászat kőszegi meghonosítása és népszerűsítése érdekében végzett eredményes munkájáért, kiemelkedő versenyeredményeiért és példaértékű hagyományőrző tevékenységéért Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerést adományozott Zsótérné Bagi Ágnes részére.

Zsótérné Bagi Ágnes a sport elkötelezettje. A Bersek-iskola testnevelés tagozatos diákjaként, majd a Jurisich Miklós Gimnázium tanulójaként egyéni és csapatsportokban is kiváló eredményeket ért el. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola testnevelés szakán szerzett diplomát.

Kihívást és a fejlődés lehetőségét jelentő sportágat keresett, így kezdődött a lovasíjász, majd tradicionális íjász karrierje. Hazai és nemzetközi versenyeken is kiemelkedően sikeres. Aktív tagja a Kőszegi Ostromnapok Egyesületnek, alapítója és szervezője az ostromnapokhoz kapcsolódó Bástya Őrzői történelmi, valamint pályaíjász versenynek. Az íjászat népszerűsítésével és eredményeivel öregbíti Kőszeg hírnevét.

Az elismerést Básthy Béla polgármester adta át. Zsótérné Bagi Ágnest a Kőszegi Ostromnapok Egyesület vezetősége köszöntötte.

KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELÉT KAPTA