Kuntner István egy asztalosdinasztia legkisebb fia, így nem csoda, ha már gyermekkorától a fa határozta meg az életét. Édesapjának kőszegszerdahelyi asztalosműhelyében alkotta meg első saját munkáját, amit 14 éves korában keltett életre. Az általános iskolai évek végén döntötte el, hogy asztalos akar lenni. A fa szeretete az élete részévé vált, és ez a kötődés segítette ahhoz, hogy most fából készítsen szemüvegkereteket.

A főiskolán faipari mérnökként végzett, majd Londonban dolgozott, ahol egykori munkáltatójának ötlete volt, hogy fából divatcikket is lehetne készíteni, így született meg a fakeretes szemüveg.

Közel két év gondolkodást, kísérletezést követően, 2016-ban kezdték meg gyártását az addigra kiforrott technológiá­val. Optikusokkal való konzultációk, a felhasználói igények felmérésének sora előzte meg a gyártási folyamatokat. Ezt követően megszületett Londonban a Campbell Marson szemüvegmárka, Alan Fox cégtulajdonosnak köszönhetően, aki teljes egészében biztosította a hátteret. A fakeretek rétegeit furnérlemezekből állítja össze, amelyek lehetnek matt vagy fényes lakkozásúak.

Kuntner István ma már a Campbell Marson Hungary tulajdonosa. A feleségével, Zsuzsival kéz a kézben dolgozik. A munkában is tökéletesen kiegészítik egymást. Zsuzsa leginkább a szervezést végzi, István a tervezésre, gyártásra koncentrál. A fakeret megalkotója büszke az elismerésekre, munkája a szenvedélye is. Még az Oscar-gálán is viselték különleges napszemüvegeit.

De a sikernél fontosabb számára, hogy az odavezető utat szenvedéllyel élje meg. Kőszegi műhelyének ajtajára ez van kiírva: „Lehetetlen nem létezik!” A nagy kérdésre az a válasza: igen, lehet a fából vaskarikát! Ami másnak maradék, az számára érték: furnérból készít szemüvegkereteket világszinten.