Mint arról korábban lapunk is beszámolt, két új gyermekorvosi rendelőt alakítanak ki Sárváron, a volt tüdőgondozó épületében. Az építkezés helyszínét Kondora István, Sárvár polgármestere, dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán, a város alpolgármesterei, valamint dr. Palatka János, a város új gyermekorvosa is megtekintette. A munkálatok jó ütemben haladnak, év végére el is készülhetnek a rendelők.

Szabó Zoltán alpolgármester a helyszínen megnyugtatással szolgált a sárváriaknak: a 2. és a 3. számú gyermekorvosi körzetek kapcsán jelenleg előrehaladott tárgyalások folynak egy gyermekorvossal. Róla a képviselő-testület november 21-ei gyűlését követően várhatók újabb információk. A város új gyermekorvosa, dr. Palatka János pedig november 2-án már munkába is állt az 1. számú gyermekorvosi körzetben.

Az orvos első benyomásai alapján arról tudott beszámolni: a szülők elfogadták, emellett a rendelő felszereltségével és kollégáival is elégedett.