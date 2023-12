A szombathelyi felsőoktatásban meghatározó szerepet tölt be Lenkai Nóra, aki örömmel fogadta el december elején a meghívásomat a Lélelkbaristába. Nóra feketén issza a kávét, „minden” nélkül. Nem is titkolja, hogy többek közt azért, mert így gyors és hatékony. Amilyen ő maga is. Elég csak egy pillantást vetni Nóra önéletrajzára és kiderül, hogy rendkívül nagy munka és teherbírású. Emellett fontos számára, hogy valamit vissza is adjon a társadalomnak, a környezetének. Számos témát érintettünk, beszélgettünk még:

Anyaságról

Munka és magánélet egyensúlyáról

Jótékonyságról

Tervekről, elképzelésekről

Érdemes meghallgatni!