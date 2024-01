A hideg egyértelműen rossz hatással van az autók alkatrészeire. Kis odafigyeléssel megelőzhetőek az esetleges meghibásodások. Gyakori hiba, hogy sokan lemosatják az autót, de nincs ideje megszáradni, így este az ajtó hozzáfagy a tömítéshez. Ha ilyenkor valahogy feltépik az ajtót, akkor a gumi is kiszakad. Éppen ezért a gumitömítést érdemes bekenni – hidegben gyakrabban – speciális anyaggal, amely megakadályozza a fagyást. A téligumi már alapvető felszerelés, de ezeket is ellenőrizni kell, mindenekelőtt az abroncsok bordamélységét. A guminyomásra kéthetente érdemes ránézni. Pár percet vesz igénybe, akár benzinkúton. Fontos, hogy a kerekek tapadása megfelelő legyen az utakon, az előírt guminyomás révén a kátyúk ellen is jobban védve van a jármű.

Albert Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a még jó állapotban lévő akkumulátorok teljesítménye is nagymértékben csökken a hideg hatására. – Elképzelhető, hogy egy régebbi akksival rendelkező autó be sem indul, hiszen ilyenkor már az olaj is besűrűsödik, amitől a motor nehezebben forog. Az akkumulátorra azért is érdemes odafigyelni, mert a merüléssel párhuzamosan érzékenyebb a hidegre. Egy régi, gyenge akksi képes szétfagyni, az pedig jókora rongálást tehet az autó motorterében. Íme a tanácsok: Cserélje le a hűtővizet és az ablaktörlő folyadékot fagyállóra! Használjon téli gumiabroncsot, amely öt évnél nem régebbi, a profilmélysége pedig legalább 4 mm! Ellenőrizze a lámpák, az ablaktörlők és az akkumulátor állapotát! Ha az autó szabadban áll, hajtsa fel az ablaktörlő lapátokat, hogy ne fagyjanak oda az üveghez. Fújja be az ajtók tömítő műanyagjait szilikonnal! Mindig legyen önnél jégoldó! Mindig legyen minimum félig a tank.