- Szeretnénk egy kis vidámságot csempészni azoknak a gyerekeknek a hétköznapjaiba, akik itt gyógyulnak nálunk. De ez nagyon jót tesz a mi lelkünknek is, mert nagyokat derülünk a kollégák jelmezein. Mindenki titokban tartja a dolgot, és csak reggel szoktunk rácsodálkozni arra, hogy ki minek is öltözött. Persze a gyerkőcök is „átalakulhatnak” egy kis időre, amennyiben a szüleik hoznak nekik maskarát. Például ma is sok kalóz és hercegnő volt a kis betegeink között. Én idén Fiona hercegnőnek öltöztem, amiben nagy segítségemre volt az egyik jelmezkölcsönző vezetője, Giglerné Sümegi Brigitta, aki felajánlásként évről évre valamennyiünknek ingyenesen biztosít jelmezt – mondta dr. Csákváry Violetta.

A főorvosnő hozzátette: ilyenkor nem csak a 74 ágyas osztályuk hét részlegét járja végig a vidám társaság, hanem a más területen dolgozó kollégáikat is „meglátogatják”. A vidám program pedig az alkalomnak megfelelően a farsangi fánk elfogyasztásával végződik.