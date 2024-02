– Elsősorban férj vagyok és édesapa. Három fiunk van, nyárra várjuk a negyedik gyermekünket. A másik fontos pillér az életemben a hivatásom, a körmendi zeneiskola fúvóstanszakának tanára vagyok, 2016 óta főállásban. A fő hangszerem a klarinét, de furulyát és szaxofont is oktatok az intézményben. A hobbimat, a sütőgyurmázást mindezek mellett űzöm, gyakran napi szinten is, mert kikapcsol, ugyanakkor fel is tölt ez a tevékenység – mondta elöljáróban Tóth Zsolt, akit már gyermekként is rendkívüli módon vonzott a művészet. Talán 11 éves lehetett, amikor elhatározta, hogy klarinétos lesz.

Nem volt könnyű meghoznia ezt a döntést, merthogy a zene mellett a képzőművészet is érdekelte. Nagyon jól rajzolt, jó ötletei voltak, így utóbbi területen is volt keresnivalója.

– Szolnoktól nem messze, egy Tiszaföldvár nevű településen nőttem fel, a feleségem pedig Gyöngyös közeléből származik. A budapesti Zeneakadémián ismerkedtünk meg, később együtt kerültünk Körmendre. Enikő főállást kapott a zeneiskolában, én pedig két évig a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekarban játszottam, mellette óraadóként tanítottam. Most már teljes állásban vagyok én is – fűzte hozzá Zsolt, akinek gyermekkori terve – hogy klarinétos válik belőle – megvalósult, de igazából a képzőművészettől sem szakadt el soha. Hat éve talált vissza az alkotás útjára, akkor keltette fel az érdeklődését egy sütőgyurmás videó. A különleges kézműves tevékenység azóta az élete részévé vált, minőségi alapanyagokkal dolgozik, egyedi alkotásokat készít.

Íme az egyik nagy kedvenc: az angmari boszorkánykirály

Fotó: Szendi Péter

A formavilága változatos: az unikornistól kezdve az őszi baglyon át a Harry Potter, a Gyűrűk Ura és a Dragon Ball fantáziavilágának szereplőivel bezárólag mindent megcsinál. Van úgy, hogy alapban színes gyurmát használ, de az sokkal gyakoribb, hogy maga festi és tónusozza a figurákat, dekorációkat, ettől egyediek, személyre szabottak, semmiből nem készül két egyforma.

– A Gyűrűk Urából az angmari boszorkánykirály különleges alkotás, a fatalapzatot magam készítettem hozzá. Ha meglátok valami érdekeset a természetben, például egy fadarabot, akkor azt félreteszem, és ha alkalom van rá, felhasználom. A sütőgyurmás figurák rendkívül stabilak, merthogy fémvázuk van. A Zsombi fiamnak készített kobrás makett is állja a megpróbáltatásokat évek óta – tette hozzá Zsolt, aki háztartási sütőben süti ki figuráit nagyjából 100 fokos hőmérsékleten. A legkisebb sütőgyurma fülbevalóhoz is kell legalább 15– 20 perc, hogy a sütőből kivéve szilárdsága megfelelő legyen.

– Szeretek alkotni, legyen szó bármiről, a családi házunknál is rengeteg kétkezi munkát végeztem a szigeteléstől a térkövezésig. Az egyik legjobb munkám, amire nagyon büszke vagyok, egy 50 centiméteres Beetlejuicefigura volt. Megrendelésre készítettem egy horrorfigurákat gyűjtő fanatikus kérésére. Van, hogy filmekből inspirálódom, de számos saját ötletem is van. A sütőgyurmázás Magyarországon ismert ugyan, de magas szinten kevesen művelik. Figurákat többnyire férfiak készítenek, a hölgyek inkább dekorációs elemekkel foglalkoznak. Sok lehetőség van ebben a kézműves technikában, igyekszem magam is mindig magasabb szintre vinni a tudásomat. Kis fülbevalókat, bögredíszítéseket is csinálok természetesen, de kétségkívül a fantáziafigurák jelentik a fő profilt, ezek a kedvenceim.