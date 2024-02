Korábban megírtuk, a ventilátor-, áramkör-, kábelgyártássál foglalkozó vállalat Celldömölk legnagyobb munkáltatója és adófizetője. Joggal kezdtek tehát aggódni az ott élők az elbocsátásokkal kapcsolatos hírekre. Bajban az elektronikai termékeket gyártó kft.? – tettük fel a kérdést.

– Ez egy átmeneti állapot. Áprilistól számoljuk az üzleti évünket, azóta valóban mintegy kétszáz fővel csökkentettük a dolgozói létszámot: előbb a bérelt dolgozókat nem hívtuk, aztán a nyugdíjas munkavállalóknak köszöntük meg munkájukat, végül néhány állandó állományban lévőnek mondtunk fel

– közölte érdeklődésünkre Ambrus László, a Cellcomp Kft. ügyvezetője lapunkkal csütörtökön.

Cellcomp Kft. ügyvezetője szerint már látják a fényt az alagút végén

Hozzátette: igyekeztek szociális szempontokat figyelembe venni, így például nem érintette a leépítés a házaspár mindkét tagját. Megtudtuk: többször átesett már hasonló folyamaton a cég, volt, hogy kétszáz-háromszáz fővel csökkent, máskor ennyivel emelkedett a dolgozói létszám. A 2000-es években még arra is volt példa, hogy a mintegy kétezer dolgozóból 850-et elbocsátottak.

A legfrissebb adatok szerint összesen 1600- an dolgoznak a cégnél, mintegy 30-35 százalékuk a tapolcai telephelyen. Ott egyébként – a jó munkaerő megőrzése érdekében – nyáron átálltak a négynapos munkahétre, de várhatóan március-áprilistól újra valamennyi munkanapon számítanak a dolgozókra.

– Látjuk a fényt az alagút végén – húzta alá Ambrus László. Részletezte: többek között Romániában, Szlovéniában és Szerbiában is vannak a cégcsoportnak üzemei, ezek között valamilyen szinten bizonyos időközönként vándorolnak a termékek. Van olyan gyártósor, amelyet most Celldömölkről Nagyváradra költöztetnek, és van, amit meg ide hoznak. Bizakodásra ad okot, hogy egyes eszközök már meg is érkeztek, nyárra várhatóan megérkeznek a megrendelések és újra felpörög a termelés – a dolgozókat pedig visszavárják.