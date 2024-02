Fidesz: önkormányzat és demokrácia

Meg kell gátolni az önkormányzati vagyon felelőtlen elherdálását és erősíteni kell e hivatalok pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék bevonásával — hangsúlyozta lapunk kérdésére Selmeczi GabriellaFidesz-alelnök. A politikus tegnap önkormányzati vezetők és szakértők társaságában a párt önkormányzati programját ismertette vasi önkormányzati vezetőkkel, majd tapasztalatairól beszámolt a sajtó munkatársainak is.

Adócsalók bukása

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkáját értékelték tegnap a parancsnoki állomány előtt. Majdminden mutató szerint csökkent a bűnözés a megyében, egyedül a sikkasztás volt több, mint az előző évben. Két nagyobb horderejű bűncselekményről is szóltak a tájékozatón. Ötvenöt gyanúsítottja van annak arablássorozatnak és más bűncselekményeknek,melyeknek Jánosháza volt a központja. A kalandozómagyarok még Svédországba is eljutottak. A napokban adócsalókat fogtak el a vasi nyomozók. Az első kihallgatások alatt tízmilliós csalássorozatról meséltek a miskolci gyanúsítottak.

Tetőteret épít a Bolyai

Szombathelyen a Bolyai János Gyakorló Iskola és Gimnázium kinőtte a kétemeletes épületet. Ezért a H-alaprajzú lapostető beépítése mellett döntöttek. Ebben a gimnáziumi osztályokat helyezik el. A bővítés két részben történik. Idén a fa födémszerkezetet készítik el, ezután megkezdődik az egykori lapostető áttörése. Szeptemberre a padlástér egyharmadában gimnáziumi osztályokat, rajz-szaktantermet, nyelvi labort és zsibongót alakítanak ki. Ezzel 250 négyzetmétert sikerül „belakni” a tetőtérben. A beruházás 20 millió forintba kerül. Ehhez tízmilliót a minisztérium, tízet a főiskola és gyakorló iskola adott, de az idei beruházáshoz még tízmillió kellene.

Csalás a táncdalfesztiválon?

Csalással vádolják a Pap Rita-Bodnár Attila kettőst, akik közönségszavazatokkal jutottak a táncdalfesztivál döntőjébe. A Rokonok együttes tagjainak szülei szerint gyermekeiket illette volna meg a továbbjutás. A taksonyi illetőségű család tudomása szerint a hétezer lakosú településen és a környező falvakban igen sokan szavaztak a Rokonokra, ám az összesítés szerint gyermekeik mindössze 1700 voksot kaptak, szemben Pap Ritáék 4000 szavazatával. Felkeresték a Magyar Televíziót, ahol azt tapasztalták, hogy a duóra leadott szavazatok feladásának határideje január 31 -e volt, a levelezőlapok jelentős részén pedig — állításuk szerint — február1-jei, vagy február2- dikai dátum szerepelt.

Szeptembertől egyházi iskola Celldömölkön

Celldömölkön elterjedt a híre, hogy a három alsófokú oktatási intézmény egyike, az Eötvös Loránd Általános Iskolaegyházi iskolává alakul. A szóbeszédet cáfolandó, a helyilap legutóbbi számában Rozmán László, az iskola igazgatója a tantestület, a szülői munkaközöség és a tanulók nevében nyilatkozatot tett közzé, eszerint a híresztelés mindenreális alapot nélkülöz.

Az USA-ba ment a celli igazgatónő

A pletyka természetéhez tartozik a gyorsaság és a felületesség. No meg a csipetnyi rosszindulat is... Elterjedt, hogy a celldömölki művelődésiközpont igazgatónője, Newman Ilona nemrégotthagyott csapot-papot, majd elszáguldottAmerikába. A hölgy valóban több évet töltöttaz óceánon túl és nemrég költözött haza. Az istény, hogy a helyi önkormányzat öt évre bíztameg a ház vezetésével, amit ő lelkesen és örömmel vállalt. Megfutamodott volna...?

Hirdetés:

NAGY ENGEDMÉNYES AKCIÓA CENTRUM ÁRUHÁZBAN! Most 40—50%-os árengedménnyel vásárolhatók férfi-, női, gyermekpizsamák, felnőtt és gyermek szabadidőruhák, férfi- és gyermekpulóver, férfi hosszú ujjas ingek, női alsó, valamint spanyol 11-es mosogató 98,5 Ft-os reklámáron. Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Az Ön hirdetését naponta kétszázezren olvassák!

Szombathelyen Szt. Márton utcában két szoba étkezés, X. emeleti, 66 m2-es lakás eladó. Irányár: 2.600.000,- Ft.

Fiatal házaspárnak bútorozott szoba, konyha-, fürdőhasználattal kiadó.

1200 LADA 86.000 km-rel, jó állapotban eladó. Irányár 130.000 Ft.

Fejőgép olusz 220 voltos garanciával, kompletten 25.000,- Ft-ért eladó.

MARADÉK TAPÉTÁK 1-5 tekercs,50-200 Ft/tekercs, TETŐFÓLIA 2méteres 200 Ft/m.

Zöld a fénysorompó!

A Haladás VSE decemberi küldöttgyűlésén még úgy tűnt, nem a jövőre szavaztak a küldöttek, előremutató dolgokról szinte nem is hallhattunk. Igaz, azóta már egy forradalmi döntést hozott a klub elnöksége: önállóságot kapott a labdarúgó-szakosztály. Tegnap, a Haladás elnökségének képviseletében Szabó Tivadar a klub elnöke, Kovács Jenő elnökségi tag és Bencze Károly, a labdarúgó-szakosztály intézőbizottságának titkára várta a sajtó képviselőit.

Esélyek, játék, szurkolás és liberó

Sporttörténelmi pillanat volt szerdán esteKörmenden, ez biztos. Több volt egy másik meccsnél, ezért pörgettük föl az előzetest rovatunkban is. Jelentőségének megfelelően igyekeztünk beharangozni a megyei rangadót. Ebben az is segített, hogy hétfőn este a hagyományos díjkiosztáson együtt volt a két csapat. Méghozzá nagy-nagy barátságban, hiszen a két csapat között valóban baráti a viszony. Ebbe belefértek mindkét oldalról az ugratások. Belefért az a bizonyos, Zsebe által emlegetett „liberó" -ügy is. Emiatt többen haragudtak a meccs előtt és után is, a körmendi csapatkapitányra. Nagyképűnek tartották, pedig erről szó sem volt.