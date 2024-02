Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Argylle: A szuperkém 20.05 – Legeslegjobb barátok 14.00 – Madame Web 21.15 – Demon Slayer – To the Hashira Training 15.50 (feliratos, japán anime) – Bob Marley: One Love 17.55 – Egy élet 19.00 (feliratos, angol életrajzi dráma) – És a király így szólt: Milyen csodás szerkezet! 14.25 (svéd–dán dokumentumfilm) – Lefkovicsék gyászolnak 17.15 (magyar vígjáték) Lefkovics Tamás, a nagyszívű, de konok bokszedző (Bezerédi Zoltán) viszonya annyira megromlott a fiával, Ivánnal (Szabó Kimmel Tamás), hogy évek óta nem beszélnek egymással. Iván Izraelbe menekült az apjával való konfliktus elől, ortodox zsidóként ott él, csak az édesanyjával (Máhr Ágnes) tartja a kapcsolatot. Az anyuka váratlan halálakor Iván a hatéves kisfiával (Leo Gagel) hazatér.