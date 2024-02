A traffibox egy körülbelül 80 centiméter magas fémdoboz, amelyet egy mintegy egyméteres fémcső tetejére rögzítenek. Egyik oldalán kis ablak található, amelyen keresztül időszakosan be van helyezve a sebességmérő eszköz. Kiderült, két ok miatt is hatékonyabbak lehetnek a traffiboxok annál a 365 sávot/irányt figyelő fix sebességmérőnél, amelyek előtt tömegével lassítanak az autósok, utána pedig visszagyorsítanak.

Az új traffiboxok egyrészt könnyebben észrevehetőek az autósok számára, de nem tudhatják előre, hogy éppen működik-e bennük sebességmérő. Másrészt a traffiboxok forgathatók, így a kétirányú forgalmat is ellenőrizni tudják.

A helyi rendőrök döntik el, hogy mikor és melyik irányba haladó járművek sebességét mérjék velük. Vas vármegyében a következő helyszíneken helyeznek ki további traffiboxot: Sárvárnál a 84-es főút és Szombathelyen a 86-os és a 87-es főút közös szakaszára.

Országszerte további helyszínekre terveznek kihelyezni 94 készüléket, de ezeknek a listája még nem publikus – olvasható a vezess. hu oldalon.

