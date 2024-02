Mint arról korábban beszámoltunk: a Zanatot átszelő 86-os főút mellett két traffiboxot is kihelyeznek azért, hogy többen ne a sebességhatárt túllépve hajtsanak végig a lakott területen.

A katolikus templomtól pár méterre már látható az egyik doboz: a helyszínen Németh Krisztián, a Keleti Városrészért Egyesület elnöke tartott sajtótájékoztatót szerdán. Emlékeztetett: az előző önkormányzati ciklusban az itt élők már felhívták a problémára a figyelmet. Kántás Zoltán fideszes önkormányzati képviselő közbenjárására akkor egy figyelmeztető, villogó lámpát helyeztek el a belterületen.

Jó kapcsolatot ápolok a Keleti Városrészért Egyesület elnökeként a zanati civilekkel, többször egyeztettünk a problémáról, amit jeleztem a térség országgyűlési képviselője felé. Dr. Hende Csaba kérésére a kormány biztosította a szükséges 33 millió forintot - tájékoztatott Németh Krisztián. Hozzátéve, két fejlesztés történik: a fix traffiboxok elhelyezése mellett egy gyalogátkelőhely is megvalósul.



Fotó: © Cseh Gábor

Megtudtuk azt is: a zebra kialakításának előkészítése is zajlik, a gyalogátkelőhely tervét a szombathelyi önkormányzat készítette el. A Keleti Városrészért Egyesület elnöke felhívta arra is a figyelmet: ha a zebra elkészül, biztonságosabban kelhetnek át az útszakaszon a járókelők. Ráadásul az autósoknak többször is "fékezniük kell": egyszer a városrész határában és a templomnál elhelyezett traffibox miatt, és a gyalogátkelőhely miatt is. Mindez a remények szerint lassítani fogja a forgalmat.

Nemrég a Muskátli utcába került traffibox

Ismert: tavaly decemberben városi forrásból került a Muskátli utcába traffibox, annak kihelyezését Horváth Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) szorgalmazta azután, hogy tavaly februárban az útszakaszon egy gyalogost elgázolták, és a férfi életét vesztette.

Horváth Gábor akkor lapunknak úgy nyilatkozott: bízik abban, miután a traffiboxban bármikor lehet mérőműszer, az kellő óvatosságra inti az autósokat.

Előzmények: