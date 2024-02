A téli sportokhoz kapcsolódó rándulásokról, ficamokról, húzódásokról, zúzódásokról, törésekről is írnak. Felhívják a figyelmet, hogy a nem megfelelően felcsatolt síléc, tudásunknak nem megfelelően megválasztott pálya, vagy egy apró figyelemelterelés, miközben nagy sebességgel csúszunk, komoly következményekkel járhat. A térd oldal- és keresztszalagjainak sérülése, koponyatrauma, bordatörés, végtagi törések is megkeseríthetik életünket. A traumás sérülések döntő többsége otthon kezelhető. Ha minimális a duzzanat, és a panaszok néhány óra elmúltával enyhülnek, nem szükséges orvoshoz fordulnunk. Ha a sérülés után rögtön nem is gondoltunk nagyobb bajra, de gyermekünk panaszai nem enyhülnek, sőt erősödnek néhány nap alatt, akkor a lakhely szerinti szakrendelőben a fizikális vizsgálat, a röntgenfelvétel fényt deríthet a kezelendő sérülésekre. Részletek a www. bethesda.hu oldalon.