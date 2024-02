Takó Gábor, Kemestaródfa polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta: a település önkormányzata egy budapesti magánszemélytől 16 millió forintért vásárolta meg a leromlott állapotú laktanyaépületeket, amelyek 1952-ben készültek és 100 katonának adtak helyet, egészen 1989-ig. A terület nagy, 9800 négyzetméteres. A tereprendezés mostanra megtörtént, ebben a csákánydoroszlói Császár László volt az önkormányzat segítségére. Az összes fát kivágták, a nyár folyamán pedig gyomirtást végeztek. Jelen pillanatban csak a négy főépület áll a területen, amely eladásra vár, az önkormányzat keresi a megfelelő befektetőt. A polgármestertől megtudtuk azt is: tavaly novemberben a kormányhivatal jelezte, hogy mivel az önkormányzat 15 millió forint felett akarja eladni az ingatlant, értékbecslőre van szükség. Az értékbecslés december folyamán meg is történt, a laktanyát 41,2 millió forintra becsülték fel. Az önkormányzat közben folyamatosan hirdette az ingatlant, több jelentkező is akadt.

– Először egy kerámiaüzem érdeklődött, amely webboltot akart létesíteni, de valamilyen okból a vállalkozás visszalépett. Utána egy pelletgyártással foglalkozó cég keresett meg bennünket, amelynek a körmendi gyógyszergyárral szemben volt telephelye. Komoly volt az érdeklődés, mi viszont elvetettük a lehetőséget. Egyrészt azért, mert nagyobb beruházásban gondolkodunk, másrészt pedig azért, mert hallottuk, hogy a gyártás porés zajterheléssel járhat. Nem akartuk ennek kitenni a lakosságot. A következő jelentkező egy kínai, akkugyártásban érdekelt cég volt. Ezt az üzletet is visszamondtuk, mérlegelve a jelenlegi helyzetet – tájékoztatott Takó Gábor, aki a nyár folyamán felvette a kapcsolatot a HIPA-val, a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel azzal a céllal, hogy az ügynökség ajánlja külföldi befektetőknek a területet. Az önkormányzat minden kért adatot megadott a laktanyáról, emellett fényképek és drónfelvételek is készültek. – Jelenleg a HIPA keres beruházót a laktanyára vonatkozóan. Nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben megérkezik a megfelelő befektető – zárta szavait.