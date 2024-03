Ádám zumba-instruktor, táncos, tánctanár és koreográfus – elsősorban állandó vendégeinek szeretett volna kedveskedni az alkalommal. Korábban a nőnap környékén a zumba világából hívott vendégtrénereket, az idén egy másik mozgásforma, az aerobik nagynevű képviselőjét, Katus Attilát invitálta a városba. A személyi edző, életmód-tanácsadó, világ- és Európa-bajnok sportoló vezényelte a bemelegítést a kultúrház színpadáról. Vele kezdődött és Ádám vidám zumbás blokkjával folytatódott az estébe nyúló esemény. A jó hangulat a Best body aerobikos blokkra is megmaradt – Katus Attila motivációs beszéddel is készült, mesélt magáról, a sportról, étkezési-, életmód- és mozgástippeket is adott a közönségnek, a különböző korosztályoknak.