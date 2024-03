Körmenden a tősgyökeres dr. Szabó Barna állatorvost jelöli a FIDESZ polgármesternek, aki nagy ismertséggel és elismertséggel bír a városban, lokálpatriotizmusa, elkötelezettsége nemcsak a szakmában, hanem a város iránt is megkérdőjelezhetetlen. Dr. Szabó Barna elmondta: 1972-ben Körmenden született, az általános iskolát és a gimnáziumot is helyben végezte. 1996-ben szerzett állatorvosi diplomát, azóta ezen a területen dolgozik. Külsős bizottsági tagként, majd önkormányzati képviselőként 1998 óta segíti az önkormányzat munkáját, 2002-ben alapító tagja volt a Polgári Összefogás Körmendért Egyesületnek.

- Értékrendemet megismerhették a körmendiek, tapasztalataimat a város vezetőjeként szeretném kamatoztatni. Bebes István huszonkét éves munkája nagyra becsülendő, célom az, hogy a töretlen fejlődés útján vigyem a várost. A legfontosabb, hogy egységet teremtsünk a városban, a polgármesteri munkára nehéz, de szép küldetésként tekintek, erős kézzel és tiszta szívvel fogom a munkámat végezni - fogalmazott dr. Szabó Barna.

Szentgotthárdon ismét Huszár Gábor a FIDESZ-jelöltje, aki 2010-ben függetlenként , 2014-től pedig már FIDESZ-KDNP logóval mérettette meg magát. Pedagógusként nemcsak a helyi kultúra és oktatás ügyét, hanem az ipar, közlekedési infrastruktúra fejlesztését is sikerrel képviselte.

Huszár Gábor kiemelte: 2010 óta a város polgármestere, de már 1993-ban külsős tagja volt a képviselőtestületnek, 1998-tól pedig már önkormányzati képviselőként dolgozott.

-Meggyőződésem, hogy egy város vezetése akkor teszi jól a dolgát, ha olyan feltételeket tud teremteni, olyan döntéseket tud hozni, hogy a lakosság jól érezze magát a településen. Hamarosan bejelentjük a képviselő-jelölteket is, akikkel a következő ciklusban Szentgotthárdért kívánunk dolgozni - mondta.

Vasvár polgármester-jelöltje Tóth Balázs lesz, ki 2014 óta vezeti a várost. - Tóth Balázs közvetetten az utódom, méltatom az érdemeit, két dologra pedig különösen büszke vagyok magam is: a geotermikus fűtési rendszer kialakítására, mert ezzel Vasvár felkerült arra a térképre, ahol a zöld városokat jegyzik. A másik a helyi gazdaság, amelynek mostanra olyan ereje lett, hogy nem szorul kiegészítő támogatásokra, hanem befizet, mindemellett saját tulajdonú ipari parkkal is rendelkezik a város - mondta a sajtótájékoztatón V. Németh Zsolt, majd Tóth Balázs vette át a szót. Mint mondta, Vasvár mindig szerencsés helyzetben volt, mert a polgármesterséget illetően békés stafétaátadás történt, ami előnyére vált a településnek. -Az arányosságot meg tudtuk tartani, megmaradt a kisvárosi báj, de számos fejlesztést is megvalósítottunk. A következőkre meghatároztuk prioritásokat: a fürdőfelújtás, a nagytérségi népfőiskola, az ipari park fejlesztése is a terveink között szerepel - fűzte hozzá Tóth Balázs, aki bízik abban, hogy a nagypolitikai csatározások elkerülik Vasvárt és a továbbiakban is a békés városépítésre tudnak fókuszálni.

A jánosházi polgármester, Kiss András 2014 óta függetlenként indul, de a FIDESZ támogatását bírja. -Jánosházának jót tett a városi rang, nemcsak presztízst hozott, hanem tényleges fejlődést is - méltatta Kiss András és a jánosházi vezetés munkáját V. Németh Zsolt.

Kiss András két fő irányt határozott meg a jövőre. Mint mondta munkahelyteremtő beruházásokra van szükség, emellett fontos feladat a helyi középkori kastély felújítása is.

Rodler Csaba Püspökmolnári FIDESZ jelöltjeként méretteti meg magát. Munkáját alázattal, elkötelezettséggel végzi, számos fejlesztés elindítója és megvalósítója volt az elmúlt években.

-2010 óta vagyok a település vezetője, a rendszerváltozáskor legfiatalabb képviselőként kerültem a testületbe. Tizennégy évvel ezelőtt, amikor polgármesterré választottak, a legfontosabb feladat az volt, hogy megállítsuk a kistelepülésekre jellemző népességfogyást. Ehhez többirányú, átfogó gondolkodásra volt szükség, és sikert értünk el: a tavalyi statisztika szerint 930 lakosa van Püspökmolnárinak, ez volt 856 is. Úgy érzem, jó úton haladunk a képviselőtársaimmal, egy kivétellel a jelenlegi testületi tagokkal szeretném folytatni a munkát - fogalmazott.

Kemestaródfán Takó Gábor, Szakonyfaluban Rogán Valéria, Keléden Feiler Ferenc Miklós indul a FIDESZ-jelöltjeként a polgármesteri székért, mindannyian elkötelezettek településük iránt, amelyet az elmúlt időszakban már bizonyítottak.