Mint azt korábban megtudtuk, a táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola tagintézményeként működő váti iskola felső tagozatának megszüntetését ez év szeptember 1-jétől tervezik amiatt, mert a tanulók létszáma nem éri el a törvényileg meghatározott minimumot. A döntés még nem végleges, a szülők részéről azonban már maga a felvetés nem kis indulatot váltott ki. Ezt jelezte az is, hogy a tankerület által kedd délutánra, a kultúrházba meghirdetett tájékoztató idején a Fő utca zsúfolásig megtelt autókkal. Azt, hogy a tájékoztatón végül mi hangzott el a szülők elbeszéléséből tudjuk, ugyanis az esemény nem volt sajtónyilvános, erre a kapura kiragasztott két A/4-es papír hívta fel a figyelmünket.

Megszűnhet a felső tagozat a váti iskolában

Mint azt a szülők elmondták, az iskola szülői munkaközössége osztályonként kisebb beszéddel készült, hogy miért is fontos számukra a felső tagozat, ezáltal pedig az iskola fennmaradása. Szónoklataik végül nem hangzottak el, mert Fodor István tankerületi igazgató tárgyilagosan, ám együttérzéssel közölte velük: tudja, hogy a megszüntetés miképpen érinti a tanulókat és családjaikat, ám a hivatali előírások kötik ahhoz, hogy jelezze a minisztérium felé, ha a tankerületben valami nem az előírtak szerint működik. Éppen ezért értesítenie kellett a Belügyminisztériumot arról, hogy sem a váti sem a gersekaráti iskola esetében nem teljesülnek a minimális, 14 fős osztálylétszámra vonatkozó feltételek. Úgy tudjuk, az iskolában olyan osztály is van, amelybe mindösszesen 5 gyermek jár. Ezzel együtt a szülők elmondták, sokan pont emiatt íratták be Vátra a gyermeküket, van, aki Szombathelyről hozza ide a csemetéit. Szerintük különösen előnyös a speciális nevelési igényű gyermekek számára, hogy kis létszámú osztályba járhatnak, ahol több figyelem irányul rájuk, mint egy átlagos, 20-30 fős közösségben. Az iskolába egyébként körzetileg még Nemesbődről, Salköveskútról, Söptéről, Vasszilvágyról és Vassurányból járnak gyermekek. A szülők azt is elmondták: nem értik, miért engedték, hogy az iskola fejlesztési pályázatot adjon be, ha a megszüntetés kérdése is felmerült.

A tájékoztatón egyébként felszólaltak és kifejezték aggályaikat Vát, Nemesbőd és Vasszilvágy polgármesterei és a szülők is. Legtöbbjük úgy érzi, cserben hagyták őket.

Kérdéseinkkel megkerestük Ágh Pétert, a térség országgyűlési képviselőjét is. Válaszában elmondta: levélben fordult az illetékes szakterülethez, amelyben ő ugyanazt kérte, amit a vátiak. - Emellett korábban pontosan azért voltam a kezdeményezője a fejlesztési pályázat beadásának, hogy azzal még vonzóbb lehessen a szülők számára az intézmény, ezzel pedig hozzájáruljon a stabil fennmaradáshoz - tette hozzá Ágh Péter.

Megmaradhat-e a felső tagozat?

A közoktatási törvény szerint az iskola alapító okiratának módosítására egyébként május 31-ig van lehetőség, addig kell, hogy döntés szülessen: megmaradhat-e a felső tagozat. Úgy értesültünk, a döntéshozók iratokat és statisztikákat kértek be arra vonatkozón, hogy hány gyermek született az iskola vonzáskörzetében, hány gyermek jár a környékbeli óvodákba annak érdekében, hogy lássák, várható-e létszámnövekedés az intézményben. A szülők bizakodóak és mindent megtesznek annak érdekében, hogy pozitív döntés szülessen. Kedden 1543 aláírással ellátott petíciót nyújtottak át Fodor Istvánnak, emellett online petíciót is indítottak az intézmény megmentéséért, ugyanis, mint azt egyikük elmondta, attól tartanak, hogy ezzel a lépéssel az iskola hosszú távú jövője is veszélybe kerülhet. Ezidáig több, mint 500-an írták alá az online ívet.

A találkozó előtt felvetődött, hogy tájékoztatást kapnak arról is a szülők, hogy hova, milyen feltételekkel írathatják be felső tagozatos gyermekeiket, ám végül olyan pozitív hangvételben zárul a beszélgetés, hogy erről nem esett szó. Ezzel kapcsolatban Fodor István tankerületi igazgatónál érdeklődtünk.