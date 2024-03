Ahogy arról már többször beszámoltunk, finoman szólva sem egyszerű közlekedni Szombathelyen a hatalmas kátyúk miatt. Arról is írtunk, hogy az egyik már balesetet is okozott, de Ferenczy Balázs, a Fidesz szombathelyi szervezetének képviselőjelöltje is folyamatosan posztol ilyen jellegű problémáról a belvárosban. A szóban forgó helyszín ezúttal nem a belváros, de egy frekventált rész, ugyanis a Csónakázótó mellett futó Kenderesi utcának a Vasi Skanzenhez közeli szakasza. Elképesztő állapotok uralkodnak ebben az utcában, ami nap, mint nap alaposan próbára teszi az autók futóművét -is - és borzolja az arra járó sofőrök idegrendszerét. Nem túlzás azt állítani, hogy nincs egyetlen méternyi szakasz, ahol ne lenne valamilyen úthiba. A kátyúk pedig egyre csak sokasodnak.

Jó hír is van azért, ugyanis az utcában egy megereszkedett tábla jelzi, hogy hamarosan felújítják, a helyszínen járva kijelenthető: valóban nagy szükség van rá. A környéken élők valószínűleg remélik, ez minél hamarabb bekövetkezik, de addig maradnak a rázós utazások. Reggel annyiból előnyös lehet, hogy egyből felébrednek az álmoskás sofőrök, ha arra közlekednek. Videó is készült a vaol.hu TikTok csatornájára:

