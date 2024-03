A vaddisznók párzási ideje az október és január közötti időszakra esik, így január második felétől egészen május végéig, a fialási időszak befejezéséig előfordulhat, hogy az erdőben tartózkodók olyan anyakocát láthatnak, amely a malacait vezeti. A konda 4–10 malacból is állhat.

– Ilyenkor arra kérünk mindenkit, hogy ne ijedjen meg, és lehetőleg a vaddisznókat se ijessze meg. Helyette hangot adva adjuk a tudtukra, hogy ott vagyunk. A vadon élő állat alapvetően fél az embertől, így biztos, hogy az anya el fogja vezetni a fiait a környékről – mondta el Gagyi István, aki hozzátette: az anyakocák ok nélkül sosem támadják meg az embert, ez csak akkor történhet meg, ha váratlan helyzetbe hozzuk az anyakocát, például megpróbáljuk bottal elkergetni, vagy a velünk lévő kutya elindul feléje. Gagyi István arra is felhívja a figyelmet: amennyiben elárvultnak tűnő malacot látunk, ne próbáljuk meg megsimogatni vagy befogni, hiszen előfordulhat, hogy egy-egy kis vaddisznó lemarad a testvéreitől, de abban szinte biztosak lehetünk, hogy az anyja a közelben van és keresi őt. Közeledésünket esetleg támadásnak is veheti, amire agresszívan reagálhat, ha pedig az „emberszagot” megérzi a malacon, végleg elhagyhatja azt.