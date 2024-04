Drenovácz Violettától megtudtuk: az övé az anya, a 12 éves Naomi, a csikónak még nincs neve.

A születéséről elmondta: Nagypéntekre várták a csikót, már az előtte való napokban is kijártak Naomihoz éjszaka, hogy ha ellik, segítséget tudjanak nyújtani.

Fotó: Drenovácz Violetta

- Korábban már született nálunk négy csikó, mind hajnalban. Azt is tudtuk, hogy a lovak főleg éjjel szoktak elleni, csak tíz százalékban napközben, akár egy front is beleszólhat a folyamatba. Aznap este is kimentek hozzá apuék (Drenovácz István, a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület tagja – a szerk.), hogy megnézzék, mi a helyzet, nem látszott, hogy Naomi közvetlenül ellés előtt állna. Nem sokkal később az öcsém szólt apunak, hogy menjen, nézze meg a lovat, apám kiment, és akkor már állt a kiscsikó. Előtte fél órával még nem lehetett látni, hogy bármilyen komoly történés lesz – mesélte Violetta.

A csikó Nagypénteken született a huszár hagyományőrző családnál, Drenováczéknál

Fotó: Drenovácz Violetta

A csikót Violetta megtartja, szeretné felnevelni. Hároméves kora után szokás a lovakat belovagolni, addig meg arra tanítják, hogy lehessen vezetni, ki lehessen kötni, aztán egy kis futószárazás. Fiatalabb korban könnyebb tanítani a lovakat ugyanúgy, mind a gyerekeket – mondta.