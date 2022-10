A Liszt Egyesület szívügye a doborjáni Liszt könyvtár, ahol eredeti kottákat, levelezéseket is őriznek, de lemez-, hangszer- és könyvgyűjtemény is a Liszt rajongók rendelkezésére áll az intézményben. Nemrég egy különleges hangszerrel is bővült a könyvtár gyűjteménye. Egy XVIII. századi Liszt-organt vásárolt az egyesület. Ennek megszólaltatásához nincs szükség koncerttermekre, így Liszt műveit a zeneszerző személyes tárgyai között, bensőséges környezetben is hallhatja a közönség. Az egyesület a koncertek rendezése mellett, kiadványokat szerkeszt és tematikus utazásokat is szervez azért, hogy a minél többen megismerhessék a virtuóz zseni, Liszt Ferenc életművét.

Szabó Balázs számára hatalmas megtiszteltetés volt, Doborjánba nem látogatóként, hanem meghívottként érkezett. Arra kérdésre válaszolva, hogy mi a különbség az organ és az orgona között, az orgonaművész elmondta, az orgona hagyományosan egy sípokkal megszólaltatott hangszer, amelynek a méretei meghatározzák, hogy milyen irodalmat lehet játszani rajta. A Liszt-organ egy harmónium, aminek a hangzása közelíti azt a szimfonikus hangzást, ami a Liszt művekhez elengedhetetlen. Így esett, hogy neves zeneszerző a nevét adta ennek a hangszernek a propagálásához.

Liszt Ferenc 1811-ben szültetett Doborjánban. Burgenlandban található szülőháza ma múzeumként működik.