- Pici zsiradékon megdinszteljük az apróra vágott vöröshagymát, megszórjuk pirospaprikával, majd félrehúzzuk a tűzről és felengedjük vízzel. Felforraljuk, majd megsuhintjuk egy kis házi reszelt tésztával vagy tarhonyával, innen az elnevezés is. Mi most rendhagyó módon az úgynevezett "leve levessel" kombináljuk az ételt, ami azt jelenti, hogy főtt krumpli levével engedjük fel a suhintott levest. Régen is így volt ez, hiszen semmit nem hagytak kárba veszni, ráadásul egy keményítőben dús, tartalmas alapléről van szó - tette hozzá a két hobbiszakács.

Táncos-Nagy Adrienn málét készített, nem kefirrel, hanem hagyományosan aludttejjel. Sós és édes változat is került a nagyméretű tepsikbe, előbbit szalonnával és dinsztelt lilahagymával rakták tele, majd zsírral és tejföllel is jól meglocsolták a kemencébe helyezés előtt. Az édes variációt most meggyel gazdagították, de gyakorlatilag más gyümölcs is szóba jöhet, mikor, minek van szezonja. Adri hájas kráflit is sütött, amit a hagyományokhoz hűen szilvalekvárral töltött meg. - Volt már, hogy eperlekvárt használtam, de gesztenyével, dióval, mákkal is szokták tölteni a kráflit - mondta a nádasdi háziasszony, aki a disznóhájból készült sütemény receptjét a családban tanulta.

Csáky Zoltánné Ági a sztrapacska készítésénél tüsténkedett, ez nem tradicionális magyar étel - mondta - hanem szlovák, ennek ellenére nagyon sokan készítik idehaza is. Tésztája leginkább a nokedlire hasonlít, annyi különbséggel, hogy ebbe reszelt krumpli is kerül. Igazi ínyencséggé a juhtúrótól, a szalonnától és a tejföltől válik.

Cziráki Lászlóné Éva mákos pogácsát sütött hajtott, lapított formában. Szinte sorban állás volt a kemencénél, annyian várták, hogy elkészüljön. A program vége volt igazán hálás, és főleg laktató. Mindent meg lehetett kóstolni a pöcsmácsiktól a káposztás pogácsáig.