Köz-Játék Fesztivál másodszor

A második Köz-Játék Fesztiválról Gelencsér Ildikó, a várszínház művészeti titkára beszél. A tavaly bevált koreográfia szerint a saját bemutató nagyszínpadi premierjével-szériájával – Miért pont kivi? – indul a fesztivál, amelynek az idén is lesz gyerekudvara a Zwingernél, a szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal együttműködésben. A kamaraelőadásoknak ismét a jó hangulatú Festetics-udvar ad helyet (köszönet a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének a két helyszínért). A zeneudvar ingyenes programjait megint a Jurisics-vár külső udvarán élvezheti a közönség. A jelszó – mondani sem kell – a sokféleség és a minőség. Ahogyan Gelencsér Ildikó mondja: különösen fontosnak tartják, hogy a gyerekek minőségi színházi élményeket kapjanak – így válhat belőlük igényes felnőtt közönség.

Schneider Zoltán és Varga Ádám

Fotó: © Cseh Gábor

Az idén is átadják a Hollósi Frigyes-díjat

A Miért pont kivi? társulatában örömmel üdvözölhetjük Takács Katalint (pszichológust játszik), aki tavaly Puck szerepében megkapta a közönségtől a frissen alapított várszínházi Hollósi Frigyes-díjat. Az idén is szavaz a közönség. Az esélyesek között van Takács Katalin mellett Schneider Zoltán (szerepe szerint morózus, pedáns, magányos könyvelő), aki „elsőbálozó” Kőszegen; Kiss Anna Gizella e.h., akinek itt lesz élete első igazi bemutatója (az előadásban hontalan, különleges lány, aki mindent megváltozat maga körül) – és esélyes Varga Ádám is, aki a morózus könyvelő fiát játssza. Nem akármilyen, érzelmekkel terhelt alkalom ez számára: hazatért Kőszegre, ahol a gyerek- és kamaszkorát töltötte. És amikor éjjel kiül a Fő térre, ahol anno naponta átjárt, néhány részletet mintha most venne észre először.

Őze Áron, Takács Katalin, Palkó Panka rendezőasszisztens

Fotó: © Cseh Gábor

Lélektől lélekig, sok nevetéssel

Őze Áron rendezőként köszöni a lehetőséget – „kivételezett helyzet ez” – a Kőszegi Várszínháznak és a Rózsavölgyi Szalonnak. Hiszen az idén a kőszegi bemutató is koprodukcióban készül, a sokéves kölcsönös bizalomra alapozva. Ami pedig a darabot illeti: Őze Áron rendezői tapasztalatai alapján arra jutott: bármilyen anyag kerüljön a kezébe, az előadás valahogy mindig arra fut ki, hogy maradjunk emberek, tanuljunk meg (újra) embernek lenni. A Miért pont kivi? – köszönet Karácsony Ágnes dramaturgnak is a briliáns beavatkozásokért – pont ilyen előadásnak ígérkezik.

Elérhetünk lélektől lélekig, és közben sokat nevetünk Kőszeg felhőtlen, bársonyos ege alatt. Szemben ott függ a titokzatos női portré.