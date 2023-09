Dr. Szalai Ferencné, a kórus karnagya és művészeti vezetője elmondta: a júniusban Keszthelyen megrendezett minősítő hangverseny sikerén – ahol az együttes aranydiplomát érdemelt ki előadásával – felbuzdulva döntöttek a lemezfelvétel mellett, ugyanis a zsűritől azt a visszajelzést kapták, hogy olyan minőségben és jó stílusérzékkel nyúltak a feldolgozott művekhez, hogy muszáj őket megörökíteni és közkinc - csé tenni. Így két héttel a verseny után – a sárvári evangélikus templomban – Osváth Zoltán hangmérnök közreműködésével rögzítették a Keszthelyen elhangzott öt művet (Adam Gumpelzhaimer: Jesu nostra redemption, Anthony Werner: O, salutaris hostia, Kodály Zoltán: Pange Lingua, valamint John Rutter Clare Benediction, Don Besig: Our Savior is Alive) és egy ráadást, Graham–Lovland You raise me up című alkotását. Utóbbi három dal magyar nyelvű átiratát vették fel, melyek a kórusvezető munkáját dicsérik.

Dr. Szalai Ferencné elmondta: a kórust a lemez kapcsán nagy öröm érte. Don Besig New Yorkban élő zeneszerző néhány órával a premiert követően levélben gratulált nekik. Leírta, hogy mennyire lenyűgözte őt a kórus előadásmódja. Egyúttal azt kívánta, hogy a városukban, országukban, sőt az egész világon érjenek el sikereket, mert érdemesek rá. Azóta egy újabb levélváltás során több műve kottáját is eljuttatta a kórusnak, mondván, bármelyik zeneszerző örülne, ha ilyen minőségben dolgoznák fel a szerzeményeit. A dalok a kórus Youtubecsatornáján bárki számára ingyenesen elérhetők.