V. Németh Zsolt érdeklődésére szóba került az is: egyelőre nyomozzák a szerkocsi eredetét. Kovács Gábor elmondása szerint 1911-ben Bécsben készült a kocsi fémváza, tengelye, még azok neve is kiolvasható, akik azt készítették. A helyi idősek úgy emlékeznek: 1963-ban vagy 1964-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata adományozta Jáknak, ám egyelőre ennek iratanyagára nem bukkantak rá. A település honlapján arról is lehet olvasni: a TSZ nyugodt vérmérsékletű lovakat vásárolt a halottas kocsihoz, ugyanis egy alkalommal a lovak megbokrosodtak és a kocsi megsérült. A házi ravataltól történő halottszállításra használták az egyedi szerkocsit. Egy helyi babonát is megosztottak most velünk: az egyik angyal szeme nyitva van, s állítólag, aki abba belenéz, ő lesz a kocsi következő „utasa”. Szent Mihály lovát mindenszentek után visszaviszik a kocsiszínbe, ám dr. Tóth Ernőnek még számos terve van a szakrális jelentőségű helytörténeti emléktárggyal.