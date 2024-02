Délelőtt az általános iskolások örülhettek, nekik a Wonka című zenés filmet vetítették le, kora délután pedig Koltai Lajos nagy sikerű alkotását, a Semmelweis című drámát nézhették meg a középiskolások és a meghívott vendégek. Bebes István polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: nem lehet érzelmek nélkül beszélni a moziról, hiszen az épület felújításával, korszerűsítésével régi álom vált valóra. Az üzemeltetésre már beérkeztek a pályázatok, arról, hogy ki működteti majd a létesítményt, várhatóan jövő hét elején dönt a város képviselő-testülete.

A polgármester felidézte, hogy a mozi népszerű kikapcsolódási lehetőséget jelentett az 1960-as, 1970-es években, ezt az akkori látogatottság is igazolja: volt olyan év, amikor 115 ezer látogatója volt a filmszínháznak. A város mozija 2012-ben zárt be, amit nagyon sokan fájlaltak. Az önkormányzat folyamatosan kereste a lehetőségeket, hogy megújítsa a város központjában található, kívül-belül rossz állapotú épületet. Végül komoly pályázati támogatást - 1,1 milliárd forintot - kapott a mozi-projekt, amelynek eredménye önmagáért beszél. Százöt férőhelyes mozitermet alakítottak ki, modern gépészettel, kiszolgálóhelyiséggel és büfével. Megújult a parkoló és a szomszédos Kölcsey utca, emellett a közeli Szabadság téren is voltak beruházások: öntözőrendszer készült, zöldfelületeket alakítottak ki.

Kedden, a délután folyamán nyílt napot tartottak a nagyközönségnek. A szép számú érdeklődő bejárhatta a teljes épületet.