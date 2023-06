Az aikido után a White Tiger akrobatikus rockysai tartottak bemutatót, közben pedig a sportcsarnok aulájában helyi termékekből volt sajt-, méz- és kenyér kóstoló.

Az újabb rövid pauza után érkezett a karate világbajnok Rózsa Gábor, aki kyokushin szeminárium keretében mozgatta át a résztvevőket. Gáborra túlzás nélkül legendaként tekintenek nem csak a hazai, hanem a nemzetközi kyo-s berkekben is. A mester ezúttal is igazolta, hogy nem ok nélkül taksálják olyan magasra, és laikus szemmel szinte alig követhető kombinációkkal kápráztatta el a nézőket, sportolókat.

Az ebédszünetet követően a nap talán leghajtósabb edzését vezényelte le a profi MMA fighter Molnár Benjamin, a zalaegerszegi ketrecharcos egy komplex tréning keretében adta át tudását a közel 100 megjelent harcosnak. Érdemes megemlíteni, hogy Benji komolyabb betegséget követően tért vissza, ez azonban egyáltalán nem látszott meg a szeminárium intenzitásán.

A nap fő attrakciója, a négyszeres profi K1 világbajnok Ernesto Hoost tatamira lépése előtt még a répcelaki kötélugrók tapsoltatták meg a résztvevőket. A 60-as éveihez közelítő holland Hoost (akit Szabó József, Répcelak polgármestere is köszöntött) nem csak fizikai paraméterei miatt (189 cm, 108 kg) emelkedik ki a nemzetközi küzdősport mezőnyből, de párját ritkító eredménylistával is büszkélkedhet: a kifejezetten közvetlen sportember karrierje csúcsán, a 90-es évek végén az egyik legjobbja volt a profi kickboxnak is nevezhető K1-nek, és Japántól az Egyesült Államokig vívott ki magának a mai napig tartó elismerést. Hoost ezúttal is aktívan kivette a részét a szeminárium rá eső részéből, és kesztyűt húzva, önmaga mutatta be a különféle fogásokat, trükköket. Az egész napos, kiváló hangulatú eseményt közös fotózás és dedikálás zárta.