Vép VSE (megyei I.)–Király SE (megyei I.) 3-3 (1-1) – hosszabbítás után, büntetőkkel 5-3. Vép, v.: Erdélyi B.

Vép: Bezdi B. – Baranyai K., Bezdi Sz., Niksz (Baranyai N., 76.), Illés (Cseresznyák, 95.), Beke (Pogácsás, 86.), Szendrődi, Takács Á., Balikó D., Takács M., Balikó M. (Czeglédi, 95.). Edző: Gombás Péter.

Király: Horváth A. – Takács D. (Kiss R., 86.), Fábián (Kudron, 65.), Szabó B. (Kalmár, 80.), Németh G. (Karvalics, 86.), Czöndör (Horváth D., 80.), Horváth A., Halmosi, Csákvári, Potyi, Tóth M. Edző: Hegyi László.

Gólszerzők: Takács Á. (47.), Balikó D. (92.), Baranyai N. (122.), ill. Potyi (16.), horváth A. (62.), Kudron (104.).

Büntetők: Balikó D., Baranyai K., Bezdi Sz., Bezdi B., Takács M., ill. Halmosi, Tóth M., Karvalics.

Kiállítva: Takács Á. (77., Vép).

Nagyszerű, hajtós, izgalmas meccset vívott a két vasi megyei I.-es élcsapat. A Vép többször is volt vert helyzetben, ám nem adta fel, és egészen izgalmas körülmények közepette, hosszabbítás után, 11-esekkel kicsikarta a továbbjutást - úgy, hogy a 77. perctől emberhátrányban játszott!

– Az első félidő a vendégeké volt, ez nem vitás – összegzett a győztes Vép új edzője, Gombás Péter. – Aztán váltottunk, rendszert és felfogást is. A folytatásban csak dicsérettel tudok beszélni a csapatomról. Már emberhátrányban egyenlítettünk az második félidő ráadásában, majd a hosszabbítás hajrájában is – hogy aztán 11-esekkel kicsikarjuk a győzelmet. Nem beszélve arról, hogy az első félidő hosszabbításban is kapuba találtuk. Elhittük, hogy megcsináljuk a bravúrt, nagyot küzdöttünk, sokat tettünk érte, hogy továbbjussunk – nagybetűs csapatként csikartuk ki a győzelmet! Maximálisan elégedett vagyok. Ez a diadal nagy lökést adhat a szezonra, és persze a kupában is szeretnénk minél tovább eljutni! Nagyszerű csapatom van!